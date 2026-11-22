Пожар на борту российского грузового судна Sparta II, которое было поражено дронами в Балтийском море 22 февраля, до сих пор не ликвидирован. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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После удара судно отнесло в территориальные воды Финляндии, где оно до сих пор стоит на якоре. Финские спасатели пытаются охладить и заморозить контейнеры с грузом, чтобы минимизировать все опасные риски.

Шестнадцать членов экипажа эвакуировали на другое российское судно.

Контекст

Российское судно Sparta II, которое подверглось удару украинских беспилотников в территориальных водах РФ, потеряло управление и вошло в территориальные воды Финляндии.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что последствия российско-украинской войны все больше распространяются на соседние государства. Так он прокомментировал атаку беспилотника на российский сухогруз Sparta II в Финском заливе.

Напомним

Министерство обороны Финляндии сообщало, что российский вертолет подозревают в нарушении воздушного пространства страны вблизи города Ловииса 21 ноября в 12:34.