Российское спасательное судно 22 ноября начало буксировку грузового корабля "Спарта II", который подвергся атаке беспилотников в Балтийском море и после двухдневного пожара оказался в финских водах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану Финляндии, пишет УНН.

Детали

По данным финских спасателей, пожар на российском судне удалось взять под контроль после двух дней борьбы с огнём. Тепловизоры до сих пор фиксируют повышенную температуру отдельных контейнеров, однако корабль признали достаточно стабильным для транспортировки.

После выхода "Спарты II" из территориальных вод Финляндии ответственность за дальнейшую спасательную операцию полностью перейдёт к российской стороне.

В тушении пожара участвовали суда трёх стран

В ликвидации пожара участвовали семь кораблей из Финляндии, Эстонии и России. В течение ночи спасатели использовали водомёты, чтобы потушить пламя и охладить контейнеры на палубе.

Всех 16 членов экипажа эвакуировали на другое российское судно. Один моряк получил лёгкие ранения.

Береговая охрана Финляндии также предупредила об ожидаемом ухудшении погодных условий вечером 22 ноября и в течение следующего дня.

На российском судне Sparta II после атаки дронов до сих пор продолжается пожар - Reuters