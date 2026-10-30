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Германия ускоряет военную подготовку на фоне угрозы возможного нападения рф на страны Балтии - СМИ

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Более 70 генералов оценили оборону стран Балтии и призвали НАТО быстрее готовиться к конфронтации с россией. Германия планирует усилить войска и запасы.

Германия ускоряет военную подготовку на фоне угрозы возможного нападения рф на страны Балтии - СМИ

Более 70 генералов и высокопоставленных офицеров Германии и Нидерландов посетили Эстонию, Латвию и Литву, чтобы оценить потенциальные районы боевых действий на границе с Россией. Военное руководство считает, что НАТО необходимо ускорить подготовку к возможной военной конфронтации. Об этом сообщает Die Welt, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, со вторника военные руководители обеих стран посещают приграничные районы с Россией. Поездку, которую в основном готовили втайне, называют беспрецедентной. Она должна продемонстрировать серьезность намерений европейских членов НАТО выполнять обязательства по взаимной помощи.

Генеральный инспектор сухопутных войск Германии Кристиан Фройдинг вместе с нидерландским коллегой Яном Свилленсом изучает возможные районы проведения операций в Эстонии, Латвии и Литве.

Мы все пришли к общему убеждению, что должны еще быстрее готовиться к немедленному реагированию, ежедневно совершенствовать свои возможности, и только так сможем выполнить нашу большую ответственность

- заявил Фройдинг агентству Deutsche Presse-Agentur.

Германия уже разместила в Литве 45-ю танковую бригаду, формирование которой продолжается. Кроме того, с июля Германо-нидерландский корпус отвечает за возможное проведение наземных операций НАТО в Эстонии и Латвии.

Таким образом, страны Балтии стали главным регионом ответственности сухопутных войск Германии. В случае необходимости немецких военнослужащих должны быстро перебросить туда в большом количестве.

Фройдинг отметил, что в настоящее время не видит признаков подготовки России к возможному ограниченному нападению на территорию НАТО. Вместе с тем он не считает такой сценарий полностью невероятным.

По его словам, владимир путин потенциально мог бы использовать захваченную территорию Альянса как инструмент политического давления на союзников, требуя прекращения поддержки Украины в обмен на завершение наступления.

Российские вооруженные силы, вероятно, будут иметь количественное превосходство над нами в этом регионе

- подчеркнул немецкий генерал, оценивая ситуацию в странах Балтии.

Среди приоритетов подготовки он назвал защиту от угроз в нижнем воздушном пространстве, противодействие радиоэлектронным помехам, развитие беспилотных систем и цифровой связи с поддержкой искусственного интеллекта.

Также Германия планирует заранее размещать в странах Балтии вооружение и материальные запасы, чтобы обеспечить готовность войск к длительной обороне.

Особое внимание уделяют дальнобойным средствам поражения. Сухопутные войска Германии рассматривают возможность приобретения более дешевых крылатых ракет дальностью до 1500 км. Их планируют использовать для ударов по районам сосредоточения войск и путям снабжения противника. По данным издания, закупки могут осуществляться как в Украине, так и в Германии.

Тем временем Эстония, Латвия и Литва развивают вдоль восточного фланга НАТО «Балтийскую линию обороны». Она предусматривает обустройство военных заграждений, коммуникационной инфраструктуры и размещение беспилотных систем для атак, обороны и разведки.

Непосредственно у российской границы страны Балтии также роют окопы и обустраивают бункеры. Одной из потенциальных горячих точек называют эстонский приграничный город Нарва, где около 87% из 52 тысяч жителей имеют русское происхождение.

Во время визита немецким и нидерландским генералам представили подробный отчет об оборонительных приготовлениях. Вместе с тем детали военного планирования остаются засекреченными.

По информации Die Welt, эстонские военные включают из громкоговорителей громкую музыку немецкой группы Rammstein. Шум должен мешать российским пограничникам подслушивать разговоры. Их пост расположен, предположительно, чуть более чем в 100 метрах от места проведения работ.

Немецкая бригада в Литве будет следить за Калининградом и Беларусью с помощью средств РЭБ 28.10.26, 20:02 • 4178 просмотров

Ольга Розгон

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