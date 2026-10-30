Німеччина прискорює військову підготовку на тлі загрози можливого нападу рф на країни Балтії - ЗМІ

$45.530.0650.680.09
ukenru
16:36 • 14772 перегляди
Переговори в Абу-Дабі відкриють шлях до зустрічі Зеленського з путіним: у МЗС розкрили деталі
14:55 • 22632 перегляди
Зеленський 31 жовтня відвідає Туреччину - офіс Ердогана
14:33 • 19114 перегляди
Українська делегація з евакуйованими жителями Олешок вирушила до Анапи - АрахаміяVideo
Ексклюзив
14:30 • 13245 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесено 13 з 16 жовтневих засідань
Ексклюзив
14:03 • 19789 перегляди
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
30 жовтня, 11:58 • 18386 перегляди
Головнокомандувач НАТО не бачить затримок у поставках для Patriot Україні
30 жовтня, 11:20 • 18107 перегляди
Буданов про Олешки: це важлива операція, і вона має отримати продовженняPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 09:52 • 29617 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
30 жовтня, 09:42 • 17561 перегляди
Лубінець показав перші кадри з Олешок: делегація зустрілася з місцевимиVideo
30 жовтня, 09:22 • 14411 перегляди
У Києві почали роботи задля додаткових переправ через Дніпро - міністр назвав час появи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярнi новини
Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок - Арахамія30 жовтня, 09:29 • 20031 перегляди
У Словаччині відновили розслідування передачі Україні МіГ-2930 жовтня, 12:09 • 5832 перегляди
Відновленню не підлягає - найпотужніший корабель ВМФ рф відправлять на металобрухт14:14 • 13128 перегляди
У Німеччині 70 рятувальників знімали з дерева п’яного чоловіка, який не зміг спуститися після вечірки14:32 • 12016 перегляди
Європу не включать до тристоронньої групи в Абу-Дабі: у МЗС розкрили формат майбутніх перемовин16:44 • 5580 перегляди
Публікації
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto17:27 • 4522 перегляди
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
Ексклюзив
14:03 • 19783 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
Ексклюзив
30 жовтня, 09:52 • 29616 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому30 жовтня, 07:51 • 31005 перегляди
Укриття, відтермінування та нові вимоги: як Кабмін планує змінити роботу бізнесу під час повітряної тривоги29 жовтня, 19:49 • 19091 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Давид Арахамія
Кирило Буданов
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Олешки
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Форвард “МанСіті” отримав особливе визнання від Instagram - профіль гравця отримав синій фон PhotoVideo18:04 • 370 перегляди
У Німеччині 70 рятувальників знімали з дерева п’яного чоловіка, який не зміг спуститися після вечірки14:32 • 12100 перегляди
Ієн Маккеллен віддав шану колезі по "Людях Ікс" Патріку Стюарту і згадав їхню дружбу30 жовтня, 08:10 • 23788 перегляди
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік СтюартPhoto29 жовтня, 22:56 • 30426 перегляди
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво29 жовтня, 14:15 • 27392 перегляди
Актуальне
Опалення
МіГ-29
Bild
Ту-160
Ту-95

Німеччина прискорює військову підготовку на тлі загрози можливого нападу рф на країни Балтії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Понад 70 генералів оцінили оборону країн Балтії та закликали НАТО швидше готуватися до конфронтації з росією. Німеччина планує посилити війська й запаси.

Німеччина прискорює військову підготовку на тлі загрози можливого нападу рф на країни Балтії - ЗМІ

Понад 70 генералів і високопоставлених офіцерів Німеччини та Нідерландів відвідали Естонію, Латвію та Литву, щоб оцінити потенційні райони бойових дій на кордоні з росією. Військове керівництво вважає, що НАТО необхідно прискорити підготовку до можливої військової конфронтації. Про це повідомляє Die Welt, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, із вівторка військові керівники обох країн відвідують прикордонні райони з росією. Поїздку, яку переважно готували в таємниці, називають безпрецедентною. Вона має продемонструвати серйозність намірів європейських членів НАТО виконувати зобов'язання щодо взаємної допомоги.

Генеральний інспектор сухопутних військ Німеччини Крістіан Фройдінг разом із нідерландським колегою Яном Свілленсом вивчає можливі райони проведення операцій в Естонії, Латвії та Литві.

Ми всі дійшли спільного переконання, що маємо ще швидше готуватися до негайного реагування, щодня вдосконалювати свої можливості, і лише так зможемо виконати нашу велику відповідальність

- заявив Фройдінг агентству Deutsche Presse-Agentur.

Німеччина вже розмістила в Литві 45-ту танкову бригаду, формування якої триває. Крім того, із липня Німецько-Нідерландський корпус відповідає за можливе проведення наземних операцій НАТО в Естонії та Латвії.

Таким чином, країни Балтії стали головним регіоном відповідальності сухопутних військ Німеччини. У разі необхідності німецьких військових мають швидко перекинути туди у великій кількості.

Фройдінг зазначив, що наразі не бачить ознак підготовки росії до можливого обмеженого нападу на територію НАТО. Водночас він не вважає такий сценарій цілком неймовірним.

За його словами, володимир путін потенційно міг би використати захоплену територію Альянсу як інструмент політичного тиску на союзників, вимагаючи припинення підтримки України в обмін на завершення наступу.

Російські збройні сили, ймовірно, матимуть кількісну перевагу над нами в цьому регіоні

- наголосив німецький генерал, оцінюючи ситуацію в Балтії.

Серед пріоритетів підготовки він назвав захист від загроз у нижньому повітряному просторі, протидію радіоелектронним перешкодам, розвиток безпілотних систем і цифрового зв'язку з підтримкою штучного інтелекту.

Також Німеччина планує заздалегідь розміщувати в країнах Балтії озброєння та матеріальні запаси, щоб забезпечити готовність військ до тривалої оборони.

Окрему увагу приділяють далекобійним засобам ураження. Німецькі сухопутні війська розглядають можливість придбання дешевших крилатих ракет із дальністю до 1500 км. Їх планують використовувати для ударів по районах зосередження військ і шляхах постачання противника. За даними видання, закупівлі можуть здійснювати як в Україні, так і в Німеччині.

Тим часом Естонія, Латвія та Литва розбудовують уздовж східного флангу НАТО "Балтійську лінію оборони". Вона передбачає облаштування військових загороджень, комунікаційної інфраструктури та розміщення безпілотних систем для атак, оборони й розвідки.

Безпосередньо біля російського кордону країни Балтії також риють окопи та облаштовують бункери. Однією з потенційних гарячих точок називають естонське прикордонне місто Нарва, де близько 87% із 52 тисяч жителів мають російське походження.

Під час візиту німецьким і нідерландським генералам представили докладний звіт про оборонні приготування. Водночас подробиці військового планування залишаються засекреченими.

За інформацією Die Welt, естонські військові вмикають із гучномовців гучну музику німецького гурту Rammstein. Шум має перешкоджати російським прикордонникам підслуховувати розмови. Їхній пост розташований, імовірно, трохи більш ніж за 100 метрів від місця проведення робіт.

Німецька бригада у Литві стежитиме за калінінградом та білоруссю за допомогою засобів РЕБ 28.10.26, 20:02 • 4166 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
ШІ (штучний інтелект)
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Крилата ракета
Латвія
НАТО
Литва
Німеччина
Естонія
Україна