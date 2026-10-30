Німеччина прискорює військову підготовку на тлі загрози можливого нападу рф на країни Балтії - ЗМІ

Понад 70 генералів і високопоставлених офіцерів Німеччини та Нідерландів відвідали Естонію, Латвію та Литву, щоб оцінити потенційні райони бойових дій на кордоні з росією. Військове керівництво вважає, що НАТО необхідно прискорити підготовку до можливої військової конфронтації. Про це повідомляє Die Welt, пише УНН.

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Як пише видання, із вівторка військові керівники обох країн відвідують прикордонні райони з росією. Поїздку, яку переважно готували в таємниці, називають безпрецедентною. Вона має продемонструвати серйозність намірів європейських членів НАТО виконувати зобов'язання щодо взаємної допомоги.

Генеральний інспектор сухопутних військ Німеччини Крістіан Фройдінг разом із нідерландським колегою Яном Свілленсом вивчає можливі райони проведення операцій в Естонії, Латвії та Литві.

Ми всі дійшли спільного переконання, що маємо ще швидше готуватися до негайного реагування, щодня вдосконалювати свої можливості, і лише так зможемо виконати нашу велику відповідальність - заявив Фройдінг агентству Deutsche Presse-Agentur.

Німеччина вже розмістила в Литві 45-ту танкову бригаду, формування якої триває. Крім того, із липня Німецько-Нідерландський корпус відповідає за можливе проведення наземних операцій НАТО в Естонії та Латвії.

Таким чином, країни Балтії стали головним регіоном відповідальності сухопутних військ Німеччини. У разі необхідності німецьких військових мають швидко перекинути туди у великій кількості.

Фройдінг зазначив, що наразі не бачить ознак підготовки росії до можливого обмеженого нападу на територію НАТО. Водночас він не вважає такий сценарій цілком неймовірним.

За його словами, володимир путін потенційно міг би використати захоплену територію Альянсу як інструмент політичного тиску на союзників, вимагаючи припинення підтримки України в обмін на завершення наступу.

Російські збройні сили, ймовірно, матимуть кількісну перевагу над нами в цьому регіоні - наголосив німецький генерал, оцінюючи ситуацію в Балтії.

Серед пріоритетів підготовки він назвав захист від загроз у нижньому повітряному просторі, протидію радіоелектронним перешкодам, розвиток безпілотних систем і цифрового зв'язку з підтримкою штучного інтелекту.

Також Німеччина планує заздалегідь розміщувати в країнах Балтії озброєння та матеріальні запаси, щоб забезпечити готовність військ до тривалої оборони.

Окрему увагу приділяють далекобійним засобам ураження. Німецькі сухопутні війська розглядають можливість придбання дешевших крилатих ракет із дальністю до 1500 км. Їх планують використовувати для ударів по районах зосередження військ і шляхах постачання противника. За даними видання, закупівлі можуть здійснювати як в Україні, так і в Німеччині.

Тим часом Естонія, Латвія та Литва розбудовують уздовж східного флангу НАТО "Балтійську лінію оборони". Вона передбачає облаштування військових загороджень, комунікаційної інфраструктури та розміщення безпілотних систем для атак, оборони й розвідки.

Безпосередньо біля російського кордону країни Балтії також риють окопи та облаштовують бункери. Однією з потенційних гарячих точок називають естонське прикордонне місто Нарва, де близько 87% із 52 тисяч жителів мають російське походження.

Під час візиту німецьким і нідерландським генералам представили докладний звіт про оборонні приготування. Водночас подробиці військового планування залишаються засекреченими.

За інформацією Die Welt, естонські військові вмикають із гучномовців гучну музику німецького гурту Rammstein. Шум має перешкоджати російським прикордонникам підслуховувати розмови. Їхній пост розташований, імовірно, трохи більш ніж за 100 метрів від місця проведення робіт.

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