Английский «Манчестер Сити» объявил о назначении Энцо Марески главным тренером после того, как Пеп Гвардиола покинул пост. Об этом передает УНН со ссылкой на заявление клуба.

Как отметили в клубе, для Марески это станет третьим периодом работы в клубе, и он приходит, имея за плечами богатый опыт и успехи на высочайшем уровне.

1 января лондонский «Челси» объявил об Энцо Мареске.

"Челси" уволил главного тренера Энцо Мареску

Сегодня руководство «Челси» заявило, что осенью прошлого года Мареска сообщил клубу о том, что у него может появиться возможность стать преемником Пепа Гвардиолы в конце сезона.

Нам стало понятно, что он очень желает стать преемником Гвардиолы и полностью настроен воспользоваться этой возможностью, несмотря на то, что у него был долгосрочный контракт, который он не имел права разрывать. В декабре 2025 года наш главный тренер неожиданно и внезапно ушел в отставку. Понятно, что мы чувствовали себя разочарованными, поскольку считали, что его разум и сердце сосредоточены на другом клубе и другой возможности, несмотря на то, что он только что прибыл в «Челси» год назад