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"Манчестер Сити" объявил о назначении Энцо Марески главным тренером

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Манчестер Сити объявил о назначении Энцо Марески главным тренером после ухода Пепа Гвардиолы. Итальянец подписал трехлетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

"Манчестер Сити" объявил о назначении Энцо Марески главным тренером

Английский «Манчестер Сити» объявил о назначении Энцо Марески главным тренером после того, как Пеп Гвардиола покинул пост. Об этом передает УНН со ссылкой на заявление клуба.

«Манчестер Сити» с радостью подтверждает назначение Энцо Марески на пост главного тренера. Итальянец подписал трехлетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года

— говорится в сообщении.

Как отметили в клубе, для Марески это станет третьим периодом работы в клубе, и он приходит, имея за плечами богатый опыт и успехи на высочайшем уровне.

«Манчестер Сити» — это клуб, который я очень хорошо знаю, и возможность возглавить эту команду является для меня прекрасной возможностью

— сказал Мареска.

1 января лондонский «Челси» объявил об Энцо Мареске.

"Челси" уволил главного тренера Энцо Мареску01.01.26, 15:50 • 2691 просмотр

Сегодня руководство «Челси» заявило, что осенью прошлого года Мареска сообщил клубу о том, что у него может появиться возможность стать преемником Пепа Гвардиолы в конце сезона.

Нам стало понятно, что он очень желает стать преемником Гвардиолы и полностью настроен воспользоваться этой возможностью, несмотря на то, что у него был долгосрочный контракт, который он не имел права разрывать. В декабре 2025 года наш главный тренер неожиданно и внезапно ушел в отставку. Понятно, что мы чувствовали себя разочарованными, поскольку считали, что его разум и сердце сосредоточены на другом клубе и другой возможности, несмотря на то, что он только что прибыл в «Челси» год назад

— отметили в клубе.

Гвардиола покидает «Манчестер Сити», однако останется работать в клубе22.05.26, 16:25 • 3137 просмотров

В клубе добавили, что с нетерпением ждут следующего сезона под руководством Хаби Алонсо.

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