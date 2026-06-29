"Манчестер Сити" объявил о назначении Энцо Марески главным тренером
Киев • УНН
Манчестер Сити объявил о назначении Энцо Марески главным тренером после ухода Пепа Гвардиолы. Итальянец подписал трехлетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года.
Английский «Манчестер Сити» объявил о назначении Энцо Марески главным тренером после того, как Пеп Гвардиола покинул пост. Об этом передает УНН со ссылкой на заявление клуба.
«Манчестер Сити» с радостью подтверждает назначение Энцо Марески на пост главного тренера. Итальянец подписал трехлетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года
Как отметили в клубе, для Марески это станет третьим периодом работы в клубе, и он приходит, имея за плечами богатый опыт и успехи на высочайшем уровне.
«Манчестер Сити» — это клуб, который я очень хорошо знаю, и возможность возглавить эту команду является для меня прекрасной возможностью
1 января лондонский «Челси» объявил об Энцо Мареске.
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Сегодня руководство «Челси» заявило, что осенью прошлого года Мареска сообщил клубу о том, что у него может появиться возможность стать преемником Пепа Гвардиолы в конце сезона.
Нам стало понятно, что он очень желает стать преемником Гвардиолы и полностью настроен воспользоваться этой возможностью, несмотря на то, что у него был долгосрочный контракт, который он не имел права разрывать. В декабре 2025 года наш главный тренер неожиданно и внезапно ушел в отставку. Понятно, что мы чувствовали себя разочарованными, поскольку считали, что его разум и сердце сосредоточены на другом клубе и другой возможности, несмотря на то, что он только что прибыл в «Челси» год назад
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