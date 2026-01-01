"Челси" уволил главного тренера Энцо Мареску
Киев • УНН
Футбольный клуб "Челси" объявил об увольнении главного тренера Энцо Марески. Клуб считает, что смена тренера даст команде наилучшие шансы на успех в будущих соревнованиях.
Футбольный клуб "Челси" заявил об увольнении главного тренера Энцо Мареска, передает УНН со ссылкой на заявление клуба.
Во время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций УЕФА и на Клубном чемпионате мира ФИФА. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, и мы благодарим его за его вклад в развитие клуба
В "Челси" подчеркнули, что поскольку ключевые цели еще впереди в четырех соревнованиях, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что смена тренера даст команде лучшие шансы вернуть сезон в нужное русло.
Мы желаем Энцо всего наилучшего в будущем
Добавим
Имени вероятного преемника Энцо Мареска в клубе не называют. Однако инсайдер Фабрицио Романо, новым главным тренером "Челси" может стать Лиам Росеньор.
"Челси" назначит нового менеджера очень скоро, это не займет недели или много времени. Клуб сейчас над этим работает. Лиам Росеньор, получивший высокий рейтинг в клубе после отличной работы в Страсбурге, является одним из претендентов. Решение будет принято в считанные дни, и это не займет много времени