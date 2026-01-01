"Челси" уволил главного тренера Энцо Мареску

Футбольный клуб "Челси" заявил об увольнении главного тренера Энцо Мареска, передает УНН со ссылкой на заявление клуба.

Во время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций УЕФА и на Клубном чемпионате мира ФИФА. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, и мы благодарим его за его вклад в развитие клуба - говорится в заявлении.

В "Челси" подчеркнули, что поскольку ключевые цели еще впереди в четырех соревнованиях, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что смена тренера даст команде лучшие шансы вернуть сезон в нужное русло.

Мы желаем Энцо всего наилучшего в будущем - говорится в заявлении.

Добавим

Имени вероятного преемника Энцо Мареска в клубе не называют. Однако инсайдер Фабрицио Романо, новым главным тренером "Челси" может стать Лиам Росеньор.