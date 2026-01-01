"Челси" уволил главного тренера Энцо Мареску

$42.350.03
13:04 • 4174 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 8302 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 10205 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 10147 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 82454 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 99325 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 38504 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 37865 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33443 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27230 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Графики отключений электроэнергии
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 14352 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 13705 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 54460 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 11839 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo08:12 • 8316 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 8030 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 82454 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 49563 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 86525 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 84529 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Денис Шмыгаль
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сумская область
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 3000 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 19582 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 21326 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 49563 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 21776 просмотра
"Челси" уволил главного тренера Энцо Мареску

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Футбольный клуб "Челси" объявил об увольнении главного тренера Энцо Марески. Клуб считает, что смена тренера даст команде наилучшие шансы на успех в будущих соревнованиях.

"Челси" уволил главного тренера Энцо Мареску

Футбольный клуб "Челси" заявил об увольнении главного тренера Энцо Мареска, передает УНН со ссылкой на заявление клуба.

Во время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций УЕФА и на Клубном чемпионате мира ФИФА. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, и мы благодарим его за его вклад в развитие клуба 

- говорится в заявлении.

В "Челси" подчеркнули, что поскольку ключевые цели еще впереди в четырех соревнованиях, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что смена тренера даст команде лучшие шансы вернуть сезон в нужное русло.

Мы желаем Энцо всего наилучшего в будущем 

- говорится в заявлении.

Добавим

Имени вероятного преемника Энцо Мареска в клубе не называют. Однако инсайдер Фабрицио Романо, новым главным тренером "Челси" может стать Лиам Росеньор.

"Челси" назначит нового менеджера очень скоро, это не займет недели или много времени. Клуб сейчас над этим работает. Лиам Росеньор, получивший высокий рейтинг в клубе после отличной работы в Страсбурге, является одним из претендентов. Решение будет принято в считанные дни, и это не займет много времени 

- сообщил Романо.

Антонина Туманова

Спорт
УЕФА