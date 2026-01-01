Челсі звільнив головного тренера Енцо Мареску

Футбольний клуб "Челсі" заявив про звільнення головного тренера Енцо Мареска, передає УНН із посиланням на заяву клубу.

Під час роботи в клубі Енцо привів команду до успіху в Лізі конференцій УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу ФІФА. Ці досягнення залишаться важливою частиною новітньої історії клубу, і ми дякуємо йому за його внесок у розвиток клубу - йдеться у заяві.

У "Челсі" наголосили, що оскільки ключові цілі ще попереду в чотирьох змаганнях, включаючи кваліфікацію до Ліги чемпіонів, Енцо та клуб вважають, що зміна тренера дасть команді найкращі шанси повернути сезон у потрібне русло.

Ми бажаємо Енцо всього найкращого в майбутньому - йдеться у заяві.

Додамо

Імені ймовірного наступника Енцо Мереска у клубі не називають. Проте інсайдера Фабріціо Романо, новим головним тренером "Челсі" може стати Ліам Росеньйор.