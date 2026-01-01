$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 8308 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 10207 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 10150 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 82464 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 99334 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 38509 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 37869 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33444 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27230 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Челсі звільнив головного тренера Енцо Мареску

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Футбольний клуб "Челсі" оголосив про звільнення головного тренера Енцо Марески. Клуб вважає, що зміна тренера дасть команді найкращі шанси на успіх у майбутніх змаганнях.

Челсі звільнив головного тренера Енцо Мареску

Футбольний клуб "Челсі" заявив про звільнення головного тренера Енцо Мареска, передає УНН із посиланням на заяву клубу.

Під час роботи в клубі Енцо привів команду до успіху в Лізі конференцій УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу ФІФА. Ці досягнення залишаться важливою частиною новітньої історії клубу, і ми дякуємо йому за його внесок у розвиток клубу 

- йдеться у заяві.

У "Челсі" наголосили, що оскільки ключові цілі ще попереду в чотирьох змаганнях, включаючи кваліфікацію до Ліги чемпіонів, Енцо та клуб вважають, що зміна тренера дасть команді найкращі шанси повернути сезон у потрібне русло.

Ми бажаємо Енцо всього найкращого в майбутньому 

- йдеться у заяві.

Додамо

Імені ймовірного наступника Енцо Мереска у клубі не називають. Проте інсайдера Фабріціо Романо, новим головним тренером "Челсі" може стати Ліам Росеньйор.

"Челсі" призначить нового менеджера дуже скоро, це не займе тижні чи багато часу. Клуб зараз над цим працює. Ліам Росеньйор, який отримав високий рейтинг у клубі після чудової роботи у Страсбурзі, є одним із претендентів. Рішення буде прийнято за лічені дні, і це не займе багато часу 

- повідомив Романо.

Антоніна Туманова

Спорт
УЄФА