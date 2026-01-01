Челсі звільнив головного тренера Енцо Мареску
Київ • УНН
Футбольний клуб "Челсі" оголосив про звільнення головного тренера Енцо Марески. Клуб вважає, що зміна тренера дасть команді найкращі шанси на успіх у майбутніх змаганнях.
Під час роботи в клубі Енцо привів команду до успіху в Лізі конференцій УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу ФІФА. Ці досягнення залишаться важливою частиною новітньої історії клубу, і ми дякуємо йому за його внесок у розвиток клубу
У "Челсі" наголосили, що оскільки ключові цілі ще попереду в чотирьох змаганнях, включаючи кваліфікацію до Ліги чемпіонів, Енцо та клуб вважають, що зміна тренера дасть команді найкращі шанси повернути сезон у потрібне русло.
Ми бажаємо Енцо всього найкращого в майбутньому
Додамо
Імені ймовірного наступника Енцо Мереска у клубі не називають. Проте інсайдера Фабріціо Романо, новим головним тренером "Челсі" може стати Ліам Росеньйор.
"Челсі" призначить нового менеджера дуже скоро, це не займе тижні чи багато часу. Клуб зараз над цим працює. Ліам Росеньйор, який отримав високий рейтинг у клубі після чудової роботи у Страсбурзі, є одним із претендентів. Рішення буде прийнято за лічені дні, і це не займе багато часу