Канцлер Германии Мерц впервые с 2025 года неожиданно прибыл в Киев

Канцлер Германии Фридрих Мерц утром 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом — впервые с мая 2025 года. Он заявил о необходимости усиленной поддержки Украины накануне зимы и должен встретиться с Президентом Владимиром Зеленским, сообщает DW, пишет УНН.

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Сразу после прибытия на киевский вокзал Мерц подчеркнул, что ближайшие недели будут особенно важными для Украины.

Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, её военная машина рано или поздно обернётся против нас — заявил канцлер.

Мерц встретится с Зеленским

Глава немецкого правительства также обратил внимание на приближение уже пятой зимы полномасштабной войны и российские удары по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре.

Скоро для людей наступит пятая военная зима. Россия бомбит города, жилые дома и теплоэлектростанции. Украинцев не сломить террором — подчеркнул Мерц.

Во время встречи с Зеленским канцлер планирует заверить Украину в дальнейшей поддержке Германии. Он также отметил сотрудничество немецких и украинских компаний в разработке технологий, которые, по его словам, укрепляют безопасность обоих государств.

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