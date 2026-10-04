$44.8350.70
ukenru
Эксклюзив
05:28 • 3926 просмотра
Заморозки на почве и туманы — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
05:14 • 8322 просмотра
В Генштабе заявили, что потери российских оккупантов за сутки составили 1750 человек
04:50 • 12674 просмотра
Канцлер Германии Мерц впервые с 2025 года неожиданно прибыл в Киев
04:06 • 16737 просмотра
Россияне застряли в Купянске без снабжения, получить подкрепление «почти невозможно» — ISW
03:35 • 16992 просмотра
Самолет с людьми исчез над океаном после вылета с Бермудских островов, пилот объявлял чрезвычайную ситуацию
02:37 • 18603 просмотра
Украина получила 4 предложения о прекращении огня, самое широкое предложила Индия — Сибига
01:38 • 20066 просмотра
В Киеве начнут строить резервные переправы через Днепр, а в перспективе рассматривают даже туннель под рекой
00:18 • 26320 просмотра
Япония рассматривает передачу Украине ракет для Patriot, но есть важный нюанс
3 октября, 23:38 • 21634 просмотра
Россия впервые за год создала новую дивизию и сразу бросила её в бои за Константиновку
3 октября, 22:55 • 21603 просмотра
Грозит ли миру новая эпидемия чумы из-за случая в России и насколько опасна болезнь сегодня
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.4м/с
80%
757мм
Популярные новости
17-летняя дочь Бена Аффлека потроллила его из-за неудачных отношений, актёр рассказал о реакции детей3 октября, 21:05 • 39544 просмотра
"Люди приходили прощаться": Фил Коллинз рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и эмоциональной реакции своей дочери3 октября, 22:06 • 35957 просмотра
8-летняя японская поп-звезда Хирата Руна умерла от осложнения гриппа через 5 дней после концерта3 октября, 23:06 • 30995 просмотра
Тейлор Свифт кардинально укоротила волосы и продемонстрировала новый образ с кудрями00:06 • 27742 просмотра
Ведущая Элисон Хаммонд внезапно сбежала из прямого эфира и оказалась в больнице из-за сильной панической атаки01:06 • 21853 просмотра
публикации
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 105481 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 109765 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 94885 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 117223 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
1 октября, 12:29 • 91719 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Пит Хегсетх
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Канада
Реклама
УНН Lite
Ведущая Элисон Хаммонд внезапно сбежала из прямого эфира и оказалась в больнице из-за сильной панической атаки01:06 • 22013 просмотра
Тейлор Свифт кардинально укоротила волосы и продемонстрировала новый образ с кудрями00:06 • 27898 просмотра
8-летняя японская поп-звезда Хирата Руна умерла от осложнения гриппа через 5 дней после концерта3 октября, 23:06 • 31149 просмотра
"Люди приходили прощаться": Фил Коллинз рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и эмоциональной реакции своей дочери3 октября, 22:06 • 36110 просмотра
17-летняя дочь Бена Аффлека потроллила его из-за неудачных отношений, актёр рассказал о реакции детей3 октября, 21:05 • 39691 просмотра
Актуальное
Холм
Техника
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Сериал

Канцлер Германии Мерц впервые с 2025 года неожиданно прибыл в Киев

Киев • УНН

 • 12684 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев для встречи с Зеленским. Он пообещал дальнейшую поддержку Украины накануне зимы.

Канцлер Германии Мерц впервые с 2025 года неожиданно прибыл в Киев

Канцлер Германии Фридрих Мерц утром 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом — впервые с мая 2025 года. Он заявил о необходимости усиленной поддержки Украины накануне зимы и должен встретиться с Президентом Владимиром Зеленским, сообщает DW, пишет УНН.

Подробности

Сразу после прибытия на киевский вокзал Мерц подчеркнул, что ближайшие недели будут особенно важными для Украины.

Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, её военная машина рано или поздно обернётся против нас

— заявил канцлер.

Мерц встретится с Зеленским

Глава немецкого правительства также обратил внимание на приближение уже пятой зимы полномасштабной войны и российские удары по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре.

Скоро для людей наступит пятая военная зима. Россия бомбит города, жилые дома и теплоэлектростанции. Украинцев не сломить террором

— подчеркнул Мерц.

Во время встречи с Зеленским канцлер планирует заверить Украину в дальнейшей поддержке Германии. Он также отметил сотрудничество немецких и украинских компаний в разработке технологий, которые, по его словам, укрепляют безопасность обоих государств.

Мерц предупредил о новых гибридных атаках России и пообещал поддержку Украине01.10.26, 20:35 • 7571 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Киев