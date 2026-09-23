Ученые испытывают новый препарат против преэклампсии, который может отсрочить преждевременные роды: почему это важно

Экспериментальный РНК-препарат CBP-4888 начали испытывать на беременных с преждевременной преэклампсией. Исследователи надеются, что терапия позволит лечить опасное осложнение и отсрочить роды, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В испытании в Австралии участвуют 60 пациенток. На этом этапе ученые прежде всего оценивают безопасность однократной подкожной инъекции и определяют оптимальную дозировку для будущих более масштабных исследований.

Препарат CBP-4888 использует технологию РНК-интерференции и должен снижать выработку плацентой белка sFlt1. Его избыток связывают с нарушением работы кровеносных сосудов, повышением артериального давления и поражением органов при преэклампсии.

Почему это важно

Преэклампсия поражает примерно 3–8% женщин, которые рожают в мире. В тяжелых случаях единственным окончательным методом лечения остаются родоразрешение и удаление плаценты, из-за чего врачам приходится балансировать между угрозой для матери и рисками преждевременного рождения ребенка.

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Новый препарат потенциально может изменить этот подход, позволив безопасно продлевать беременность. Даже несколько дополнительных дней развития ребенка в утробе могут иметь значение для его дальнейшего здоровья.

Каждый дополнительный день, в течение которого ребенок может безопасно оставаться в утробе матери, может существенно повлиять на его долгосрочный результат – объяснила главный врач Королевской женской больницы Никола Юэн.

Предыдущие исследования на приматах показали, что снижение уровня sFlt1 улучшало признаки преэклампсии в течение 2–3 недель. После этого препарат протестировали на здоровых небеременных женщинах.

Нынешнее испытание еще не должно установить эффективность препарата как готового лечения. Если исследователи подтвердят его безопасность и способность снижать sFlt1, разработчики планируют более масштабные исследования, чтобы выяснить, действительно ли терапия может замедлить течение преэклампсии и безопасно продлить беременность.

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