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росія таврує іноземних найманців порядковими номерами - ГУР

Київ • УНН

 • 526 перегляди

росія маркує іноземних найманців інвентарними номерами замість жетонів. Це дозволяє москві ховати тіла загиблих та уникати компенсацій родинам в Азії та Африці.

росія таврує іноземних найманців порядковими номерами - ГУР

росія таврує іноземних найманців окупаційної армії для посилення контролю та деперсоналізації. Маркування дозволяє москві залишати тіла ліквідованих іноземців на полі бою як "невідомих", списувати їх як "безвісти зниклих" та ухилятися від виплати грошових компенсацій родинам в Африці й Азії. Про це повідомляє ГУР, передає УНН

"Держава-агресор росія таврує іноземних найманців окупаційної армії для посилення контролю та деперсоналізації. Замість стандартних металевих військових жетонів ідентифікації до іноземних найманців на росії застосовується система порядкових "інвентарних номерів", які наносять на екіпіровку або шкіру", - йдеться у повідомленні. 

Як розповіли в ГУР, тавро ставлять стійкими фарбами -  хною або джагуа, тож такі позначки тримаються тижнями і їх не можна змити водою з милом. Якщо мітка стирається і стає малопомітною, її оновлюють.

"Зафіксовано випадки, коли російська поліція зупиняла іноземців, зокрема студентів та трудових мігрантів, і перевіряла наявність номерів - так силовики держави-агресора шукають дезертирів. Система нагадує практики нацистських концтаборів, де в’язням присвоювали номер, аби стерти особистість, ім’я та правовий статус. Фактично російська окупаційна армія перетворює іноземних найманців на товар - пронумеровані штурмові одиниці", - додають у ГУР. 

У розвідці зазначили, що примітивне маркування дозволяє москві залишати тіла ліквідованих іноземців на полі бою як "невідомих", списувати їх як "безвісти зниклих" та ухилятися від виплати грошових компенсацій родинам в Африці й Азії, приховуючи реальні масштаби втрат.

"ГУР МО України наголошує - використання тоталітарних методів позбавлення імені й особистості вчергове доводить системне нехтування росією нормами міжнародного гуманітарного права. Здобуті дані передаються іноземним партнерам та правоохоронним органам для долучення до матеріалів майбутніх міжнародних трибуналів над військово-політичним керівництвом держави-агресора", - резюмували у розвідці.

Нагадаємо 

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення наближаються до 1,5 мільйона військових, заявила Україна 11 серпня, а росіяни частіше почали залучати до війська іноземців. 

Павло Башинський

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