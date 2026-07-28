В Одессе во дворе многоэтажки взорвалось авто, водитель ранен
Киев • УНН
В Одессе утром 28 июля взорвался кроссовер, водитель получил ранение. На месте работают взрывотехники и следователи.
В Одессе взорвался кроссовер во время движения во дворе многоэтажки, водитель ранен, сообщили во вторник в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.
Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в Пересыпском районе Одессы. О происшествии, которое произошло сегодня, 28 июля, около 8 часов утра в одном из дворов многоэтажки на улице Семена Палия, сообщила жена потерпевшего. В результате взрыва ранение получил 49-летний водитель кроссовера
Как указано, медики осмотрели мужчину на месте.
"Предварительно установлено, что как только водитель завел внедорожник и начал движение, автомобиль взорвался", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции.
После выяснения всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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