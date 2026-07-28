В Одессе во дворе многоэтажки взорвалось авто, водитель ранен

В Одессе взорвался кроссовер во время движения во дворе многоэтажки, водитель ранен, сообщили во вторник в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в Пересыпском районе Одессы. О происшествии, которое произошло сегодня, 28 июля, около 8 часов утра в одном из дворов многоэтажки на улице Семена Палия, сообщила жена потерпевшего. В результате взрыва ранение получил 49-летний водитель кроссовера - сообщили в полиции.

Как указано, медики осмотрели мужчину на месте.

"Предварительно установлено, что как только водитель завел внедорожник и начал движение, автомобиль взорвался", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции.

После выяснения всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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