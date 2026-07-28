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На Буковине мужчина стрелял в полицейских, ранил двоих и сбежал, его разыскивают - полиция

Киев • УНН

 • 3068 просмотра

В селе Ижевцы мужчина выстрелил из ружья в полицейских во время следственных действий. Двое правоохранителей ранены, введена спецоперация.

На Буковине мужчина стрелял в полицейских, ранил двоих и сбежал, его разыскивают - полиция

В Черновицкой области мужчина выстрелил из ружья в полицейских, ранив двоих, и скрылся в лес, его разыскивают, введена спецоперация, сообщили во вторник в Национальной полиции, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, сегодня, 28 июля, около 07:45 в селе Ижовцы Черновицкого района сотрудники полиции прибыли по месту жительства 54-летнего местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Во время выполнения процессуальных мероприятий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, после чего скрылся в направлении лесного массива. В результате происшествия двое полицейских получили ранения

- сообщили в полиции.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Для установления местонахождения и задержания вооруженного правонарушителя на территории области введена специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства полиции", - говорится в сообщении.

Граждан призвали "быть бдительными", в случае получения любой информации о возможном местонахождении разыскиваемого или обнаружения подозрительного лица немедленно сообщить на спецлинию "102". "Самостоятельно принимать меры по задержанию вооруженного лица не следует", - подчеркнули в полиции.

Продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия. 

В Ужгороде задержали мужчину, который устроил стрельбу в Шахтинском лесу - полиция24.07.26, 20:46 • 3010 просмотров

Юлия Шрамко

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Черновицкая область
Украина