На Буковине мужчина стрелял в полицейских, ранил двоих и сбежал, его разыскивают - полиция

В Черновицкой области мужчина выстрелил из ружья в полицейских, ранив двоих, и скрылся в лес, его разыскивают, введена спецоперация, сообщили во вторник в Национальной полиции, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, сегодня, 28 июля, около 07:45 в селе Ижовцы Черновицкого района сотрудники полиции прибыли по месту жительства 54-летнего местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Во время выполнения процессуальных мероприятий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, после чего скрылся в направлении лесного массива. В результате происшествия двое полицейских получили ранения - сообщили в полиции.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Для установления местонахождения и задержания вооруженного правонарушителя на территории области введена специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства полиции", - говорится в сообщении.

Граждан призвали "быть бдительными", в случае получения любой информации о возможном местонахождении разыскиваемого или обнаружения подозрительного лица немедленно сообщить на спецлинию "102". "Самостоятельно принимать меры по задержанию вооруженного лица не следует", - подчеркнули в полиции.

Продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия.

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