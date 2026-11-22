Хакеры, связанные с ФСБ, атакуют европейских журналистов и политиков посредством поддельных сообщений
Киев • УНН
Фишинговая кампания через Signal и Telegram нацелена на журналистов и политиков Европы. Её связывают с подразделением ФСБ.
Европейские журналисты-расследователи и политики стали мишенями новой фишинговой кампании, которую связывают с российской ФСБ. Среди целей оказались Христо Грозев, соавтор «Панамских документов» Бастиан Обермайер, сотрудники французской газеты Le Monde и депутат парламента Франции Эрик Боторель. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.
Детали
Атаки продолжаются как минимум с середины октября. Злоумышленники отправляют сообщения в Signal от имени знакомых жертв, предлагая присоединиться к видеоконференциям или группам в Telegram.
На самом деле ссылки ведут на поддельные страницы, через которые хакеры пытаются похитить доступ к аккаунтам и личной переписке.
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18 ноября Грозев сообщил о подозрительном приглашении якобы от немецкого журналиста, с которым не общался несколько лет. Подобные сообщения получили Обермайер и трое сотрудников Le Monde.
Следы кибератак ведут к российской ФСБ
Французского депутата Эрика Ботореля пытались заманить в фальшивую группу в Telegram через взломанный аккаунт его знакомого.
Европейские источники издания связывают кампанию с группировкой UNC5792, также известной как Frontier Blizzard и Sentry Bear.
По данным американских властей, за ней стоит специализированное подразделение пограничной службы ФСБ.
Хакерам уже удалось получить доступ к аккаунту руководителя одной из компаний в сфере кибербезопасности. Его имя не разглашается.
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