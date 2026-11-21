Федеральное бюро расследований США (ФБР) расследует вероятный взлом Национального центра криминальной информации (NCIC) — общенациональной базы данных, которой пользуются правоохранители по всей стране. Она содержит информацию об ордерах на арест и используется для проверки биографических данных. Это уже второй подобный инцидент за последние месяцы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух лиц, осведомленных о ходе расследования, пишет УНН.

Детали

База NCIC является одним из ключевых инструментов обмена информацией между федеральными, региональными и местными правоохранительными органами США. Ежедневно полицейские используют ее для установления местонахождения разыскиваемых лиц, проверки ордеров на арест и получения информации, которая может влиять на безопасность правоохранителей и граждан.

Бывший сотрудник ФБР, руководивший расследованиями деятельности киберпреступных группировок, подчеркнул серьезность возможных последствий взлома.

Меня беспокоит не только то, получили ли хакеры доступ к конфиденциальной информации, хотя это тоже проблема, но и то, могли ли они нарушить достоверность данных, на которые опираются правоохранители - пояснил он CNN.

О новом инциденте стало известно в последние дни. При этом ФБР пока не предоставило официального комментария по ситуации.

ФБР ранее уже становилось целью хакеров

Новый инцидент произошел после нескольких предыдущих атак на системы американского бюро.

В сентябре хакерская группировка ShinyHunters атаковала сайт ФБР по вопросам трудоустройства, похитив конфиденциальные персональные данные сотрудников. В связи с этим инцидентом арестовали канадского исследователя кибербезопасности и автора, которому предъявили соответствующие обвинения.

После атаки некоторые сотрудники ФБР жаловались, что не получали достаточной информации о том, пострадали ли их данные. Также они были недовольны мерами безопасности, предложенными пострадавшим.

Еще один масштабный взлом произошел в 2023 году. Тогда хакеры проникли в компьютерную систему нью-йоркского отделения ФБР, которую использовали для расследования дел о сексуальной эксплуатации детей. В частности, речь шла о системе хранения изображений, связанных с расследованием дела Джеффри Эпштейна.

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