Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) розслідує ймовірний злам Національного центру кримінальної інформації (NCIC) - загальнонаціональної бази даних, якою користуються правоохоронці по всій країні. Вона містить інформацію про ордери на арешт та використовується для перевірки біографічних даних. Це вже другий подібний інцидент за останні місяці. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох осіб, обізнаних із перебігом розслідування, пише УНН.

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База NCIC є одним із ключових інструментів обміну інформацією між федеральними, регіональними та місцевими правоохоронними органами США. Щодня поліцейські використовують її для встановлення місцеперебування розшукуваних осіб, перевірки ордерів на арешт та отримання інформації, яка може впливати на безпеку правоохоронців і громадян.

Колишній співробітник ФБР, який керував розслідуваннями діяльності кіберзлочинних угруповань, наголосив на серйозності можливих наслідків зламу.

Мене непокоїть не лише те, чи отримали хакери доступ до конфіденційної інформації, хоча це також проблема, а й те, чи могли вони порушити достовірність даних, на які покладаються правоохоронці - пояснив він CNN.

Про новий інцидент стало відомо протягом останніх днів. Водночас ФБР поки не надало офіційного коментаря щодо ситуації.

ФБР раніше вже ставало ціллю хакерів

Новий інцидент стався після кількох попередніх атак на системи американського бюро.

У вересні хакерське угруповання ShinyHunters атакувало сайт ФБР із працевлаштування, викравши конфіденційні персональні дані співробітників. У зв’язку з цим інцидентом заарештували канадського дослідника кібербезпеки та автора, якому висунули відповідні обвинувачення.

Після атаки деякі працівники ФБР скаржилися, що не отримували достатньої інформації про те, чи постраждали їхні дані. Також вони були незадоволені заходами безпеки, запропонованими постраждалим.

Ще один масштабний злам стався у 2023 році. Тоді хакери проникли до комп’ютерної системи нью-йоркського відділення ФБР, яку використовували для розслідування справ про сексуальну експлуатацію дітей. Зокрема, йшлося про систему зберігання зображень, пов’язаних із розслідуванням справи Джеффрі Епштейна.

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