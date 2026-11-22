Хакери, пов'язані з фсб, атакують європейських журналістів і політиків через фальшиві повідомлення
Київ • УНН
Фішингова кампанія через Signal і Telegram націлена на журналістів та політиків Європи. Її пов’язують із підрозділом фсб.
Європейські журналісти-розслідувачі та політики стали мішенями нової фішингової кампанії, яку пов'язують із російською ФСБ. Серед цілей опинилися Христо Грозєв, співавтор "Панамських документів" Бастіан Обермаєр, співробітники французької газети Le Monde та депутат парламенту Франції Ерік Боторель. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.
Деталі
Атаки тривають щонайменше із середини жовтня. Зловмисники надсилають повідомлення в Signal від імені знайомих жертв, пропонуючи приєднатися до відеоконференцій або груп у Telegram.
Насправді посилання ведуть на підроблені сторінки, через які хакери намагаються викрасти доступ до акаунтів та особистого листування.
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18 листопада Грозєв повідомив про підозріле запрошення нібито від німецького журналіста, з яким не спілкувався кілька років. Подібні повідомлення отримали Обермаєр та троє співробітників Le Monde.
Сліди кібератак ведуть до російської ФСБ
Французького депутата Еріка Ботореля намагалися заманити до фальшивої Telegram-групи через зламаний акаунт його знайомого.
Європейські джерела видання пов'язують кампанію з угрупованням UNC5792, відомим також як Frontier Blizzard і Sentry Bear.
За даними американської влади, за ним стоїть спеціалізований підрозділ прикордонної служби ФСБ.
Хакерам уже вдалося отримати доступ до акаунта керівника однієї з компаній у сфері кібербезпеки. Його ім'я не розголошують.
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