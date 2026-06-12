ЦПД предупредил о новой мошеннической схеме кражи аккаунтов в Telegram через фейковые петиции
Киев • УНН
Злоумышленники распространяют фишинговые ссылки под видом сбора подписей за петиции к Президенту. Для авторизации требуют номер телефона и код доступа.
Центр противодействия дезинформации зафиксировал распространение новой фишинговой кампании, направленной на кражу аккаунтов пользователей Telegram. Злоумышленники используют тему почтения памяти погибших защитников Украины и маскируют мошеннические ссылки под якобы официальные петиции, передает УНН со ссылкой на ЦПД.
Детали
В Центре сообщили, что мошенники распространяют в чатах и частных сообщениях пересланные посты из закрытого канала под названием "Электронные петиции", призывая пользователей поддержать соответствующую петицию.
Однако ссылка ведет не на официальный ресурс для подачи и подписания петиций к Президенту Украины, а на поддельную страницу, которая внешне напоминает интерфейс Telegram.
Для якобы подписания петиции пользователю предлагают пройти авторизацию, указать свой номер телефона и код подтверждения. После ввода этих данных злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы
В ЦПД подчеркнули, что официальный сбор подписей под петициями к Президенту Украины осуществляется исключительно через государственный портал petition.president.gov.ua.
Никакие Telegram-каналы или сторонние сайты не имеют отношения к официальной платформе петиций и не могут использоваться для голосования
Также специалисты предостерегают, что если подобное сообщение пришло от знакомого человека, это может свидетельствовать о том, что его аккаунт уже был взломан и используется для распространения мошеннических ссылок.
В Центре призвали граждан не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить коды подтверждения на сторонних ресурсах и проверять подлинность сайтов перед вводом личных данных.
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