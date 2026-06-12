рф масштабирует милитаризацию украинских детей для будущих войн - ЦПД

россия продолжает масштабировать практики милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины, превращая подростков в мобилизационный ресурс для будущих войн. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в волгоградской области рф на базе лагеря "Авангард" завершилась первая в этом году межрегиональная смена программы "Время юных героев", которую организует военно-патриотический центр "Воин".

Через это обучение прогнали около 900 подростков в возрасте 14-17 лет, значительное количество которых захватчики вывезли с оккупированных территорий Украины. В течение двух недель детей обучали основам огневой и физической подготовки, тактической медицине, штурмовым действиям и управлению боевыми дронами. Все это сопровождалось агрессивной идеологической обработкой, в частности через встречи с участниками войны против Украины - говорится в сообщении.

Указывается, что кремль рассматривает жителей ВОТ, в частности несовершеннолетних, исключительно как ресурс для ведения затяжной войны.

"И подготовка детей к участию в боевых действиях свидетельствует об этом лучше всего. российские власти строят систему воспитания детей на культе войны, ненависти и реваншизма", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Расходы рф на милитаризацию молодежи выросли в 20 раз по сравнению с довоенным временем. Вместо школ кремль финансирует пропаганду и закупку макетов оружия.

По фактам милитаризации украинских детей расследуется 28 дел - в Офисе Генпрокурора обсудили с экспертами ОБСЕ преступления рф