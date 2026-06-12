рф масштабирует милитаризацию украинских детей для будущих войн - ЦПД
Киев • УНН
В волгоградской области рф 900 подростков с оккупированных территорий прошли подготовку. Детей обучали штурмовым действиям и управлению боевыми дронами.
россия продолжает масштабировать практики милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины, превращая подростков в мобилизационный ресурс для будущих войн. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что в волгоградской области рф на базе лагеря "Авангард" завершилась первая в этом году межрегиональная смена программы "Время юных героев", которую организует военно-патриотический центр "Воин".
Через это обучение прогнали около 900 подростков в возрасте 14-17 лет, значительное количество которых захватчики вывезли с оккупированных территорий Украины. В течение двух недель детей обучали основам огневой и физической подготовки, тактической медицине, штурмовым действиям и управлению боевыми дронами. Все это сопровождалось агрессивной идеологической обработкой, в частности через встречи с участниками войны против Украины
Указывается, что кремль рассматривает жителей ВОТ, в частности несовершеннолетних, исключительно как ресурс для ведения затяжной войны.
"И подготовка детей к участию в боевых действиях свидетельствует об этом лучше всего. российские власти строят систему воспитания детей на культе войны, ненависти и реваншизма", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Расходы рф на милитаризацию молодежи выросли в 20 раз по сравнению с довоенным временем. Вместо школ кремль финансирует пропаганду и закупку макетов оружия.
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