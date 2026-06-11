"Укрэнерго" предупредило о новой волне мошеннических рассылок

На электронную почту многих украинцев начали приходить письма якобы от имени НЭК "Укрэнерго", содержащие фишинговые ссылки. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

Там пояснили, что мошенники используют маскировку под официальный адрес [email protected] и рассылают сообщения с темами о графиках отключений электроэнергии на 10—12 июня или квитанции для оплаты. Специалисты по кибербезопасности установили, что в зоне риска находятся преимущественно пользователи почтовых ящиков с доменов @i.ua, @ua.fm и @email.ua, однако рассылка возможна и на другие сервисы. По имеющимся данным, отправка этих сообщений с мошенническим содержанием может осуществляться с территории России.

В письмах получателям предлагают загрузить документ якобы с официального сайта, под видом которого скрыта вирусная программа. После запуска она способна похищать пароли, банковские данные, личную информацию, а также предоставлять посторонним лицам доступ к устройству для его использования в последующих кибератаках.

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В "Укрэнерго" подчеркнули, что компания никогда не рассылает графики обесточиваний или счета в личные сообщения. Гражданам рекомендуют в случае получения подобных писем не переходить по ссылкам, не загружать файлы, сразу удалять такие сообщения, а при случайном скачивании — немедленно проверить устройство антивирусом.

Актуальные данные об ограничениях публикуются исключительно на официальных страницах компании в Facebook и Telegram, а подробные графики по адресам доступны только на ресурсах местных облэнерго.

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