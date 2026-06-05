Схемы по продаже водительских прав без экзаменов — в Киберполиции сделали важное предупреждение

В Украине активизировались мошенники, которые предлагают быстро без экзаменов сделать водительские права, вернуть их после лишения или открыть новую категорию. Об этом сообщает Киберполиция, информирует УНН.

Отмечается, что мошенники предлагают "услуги" по изготовлению водительского удостоверения, восстановлению после лишения права управления, открытию дополнительных категорий или даже "доставку за границу".

Чтобы войти в доверие, они используют слова: "официально", "без рисков", "без лишних нервов". Также злоумышленники могут использовать фотографии военных – как подтверждение того, что те получали удостоверения именно через них

Указывается, что в соцсетях мошенники прибегают к таким манипуляциям:

В рекламных видео демонстрируют фейковые переписки и отзывы "клиентов", а также убеждают, что удостоверение будет "легальным" и даже будет отображаться в приложении "Дія". Такие видео массово распространяются в тиктоке. Главная цель – выманить деньги и персональные данные

Там советуют помнить, что водительское удостоверение, "купленное" в интернете, является фальшивым. Оно не отображается в государственных реестрах и приложении "Дія".

Вместо получения официального документа можно потерять деньги, получить только пластиковую карту без юридической силы и риск проблем с законом. Пользуйтесь только официальными ресурсами при получении государственных услуг