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Схемы по продаже водительских прав без экзаменов — в Киберполиции сделали важное предупреждение

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Киберполиция предупреждает о схемах по изготовлению водительских прав без экзаменов. Такие документы являются фальшивыми и не отображаются в приложении Дія.

Схемы по продаже водительских прав без экзаменов — в Киберполиции сделали важное предупреждение

В Украине активизировались мошенники, которые предлагают быстро без экзаменов сделать водительские права, вернуть их после лишения или открыть новую категорию. Об этом сообщает Киберполиция, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что мошенники предлагают "услуги" по изготовлению водительского удостоверения, восстановлению после лишения права управления, открытию дополнительных категорий или даже "доставку за границу".

Чтобы войти в доверие, они используют слова: "официально", "без рисков", "без лишних нервов". Также злоумышленники могут использовать фотографии военных – как подтверждение того, что те получали удостоверения именно через них

- говорится в сообщении.

Указывается, что в соцсетях мошенники прибегают к таким манипуляциям:

  • используют реальные фото с военнослужащими, которые действительно ранее обращались в сервисные центры МВД;
    • обещают скидки и специальные условия для военных;
      • заверяют, что удостоверение можно получить онлайн и без экзаменов;
        • используют фото публичных или известных людей.

          В рекламных видео демонстрируют фейковые переписки и отзывы "клиентов", а также убеждают, что удостоверение будет "легальным" и даже будет отображаться в приложении "Дія". Такие видео массово распространяются в тиктоке. Главная цель – выманить деньги и персональные данные

          - предупреждают в Киберполиции.

          Там советуют помнить, что водительское удостоверение, "купленное" в интернете, является фальшивым. Оно не отображается в государственных реестрах и приложении "Дія".

          Вместо получения официального документа можно потерять деньги, получить только пластиковую карту без юридической силы и риск проблем с законом. Пользуйтесь только официальными ресурсами при получении государственных услуг

           - призывают правоохранители.

          Напомним

          Ранее Главный сервисный центр МВД и Киберполиция призывали не доверять обещаниям "упростить процедуру" получения водительского удостоверения за деньги. Пройти практическое обучение онлайн или вообще без посещения автошколы - невозможно.

          "Готовое водительское удостоверение за несколько дней": в Украине мошенники предлагают "помощь" с экзаменами в сервисных центрах МВД22.05.26, 22:29 • 5306 просмотров

          Вадим Хлюдзинский

          Криминал и ЧПАвто
          Дія (сервис)
          Министерство внутренних дел Украины
          Украина