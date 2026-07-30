росфинмониторинг внёс Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов после того, как 29 июля фсб обвинила его в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По версии следствия, поводом стало неудаление Telegram-каналов и ботов, которые использовались для координации диверсий и терактов в россии.

Напомним

российского бизнесмена, основателя соцсетей VK и Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск по запросу фсб.

До этого французские следователи полностью отменили запрет на выезд из страны для генерального директора Telegram Павла Дурова, которого ранее подозревали в содействии совершению преступлений через работу мессенджера.