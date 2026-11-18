По материалам Службы безопасности Украины по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получили двое агентов фсб, которых СБУ разоблачила в декабре 2024 года в Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали

Как отметили в СБУ, злоумышленники взорвали железнодорожный путь во время движения грузового поезда. Они заложили взрывчатку под рельсы и активировали ее при приближении локомотива.

Момент взрыва они зафиксировали на камеру телефона, чтобы "отчитаться" перед рф. В качестве взрывчатки они использовали самодельное устройство на основе тротила и пластита с функцией дистанционного управления.

После взрыва агенты меняли автомобили, чтобы "запутать следы".

По материалам дела, задание врага выполнял завербованный фсб мобилизованный из Хмельницкой области, который самовольно оставил воинскую часть, и его знакомый, страдающий наркотической зависимостью. В поле зрения российской спецслужбы оба мужчины попали, когда искали "легкие" заработки в Telegram-каналах. Во время обысков у задержанных изъяты составные элементы СВУ и мобильные телефоны с доказательствами работы на врага - говорится в сообщении СБУ.

Суд признал агентов виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывных устройств);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним

Военная контрразведка СБУ разоблачила корректировщика фсб, завербованного врагом львовянина, который работал на производстве беспилотных систем Сил обороны на западе Украины. Он передавал россии координаты производства дронов для подготовки ракетного удара.