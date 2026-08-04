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Telegram был заблокирован в App Store из-за нарушения норм контента одним пользователем

Киев • УНН

 • 3621 просмотра

Apple удалила Telegram из App Store после обнаружения материалов сексуального насилия над детьми, но восстановила приложение в тот же день после блокировки пользователя. Telegram заявил о нулевой терпимости к такому контенту.

Telegram был заблокирован в App Store из-за нарушения норм контента одним пользователем

Приложение Telegram было ненадолго удалено из App Store Apple по всему миру после того, как производитель iPhone сообщил, что один пользователь поделился "материалами сексуального насилия над детьми", сообщил мессенджер во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Этот инцидент произошел после аналогичной блокировки в 2018 году, когда Apple временно удалила Telegram из-за материалов, которые основатель приложения Павел Дуров назвал "неприемлемым контентом", но затем приложение было восстановлено после того, как Telegram усилил меры безопасности.

Представитель Apple подтвердил недавнее кратковременное удаление, заявив, что в ходе проверки был обнаружен контент, нарушающий правила, которые запрещают материалы сексуального насилия над детьми.

"Приложение было позже восстановлено после того, как разработчик оперативно удалил контент и заблокировал пользователя, который его опубликовал", - добавил представитель.

Приложение было удалено и восстановлено в тот же день после того, как Telegram принял меры.

Telegram, который имеет более миллиарда активных пользователей ежемесячно, заявляет, что имеет политику нулевой толерантности к материалам о сексуальном насилии над детьми, заблокировав в этом году почти 338 000 групп и каналов за такие материалы.

"Я уверен, что в будущем эта позиция будет применяться одинаково ко всем другим приложениям в магазине, не так ли? Apple", - написал Telegram в X в ответ на сообщение пользователя, который поделился заявлением Apple.

Тим Суини, генеральный директор Epic Games, создателя Fortnite, который уже много лет ведет судебные тяжбы с Apple, поставил под сомнение решение американского технологического гиганта.

"Apple заявила, что удалила приложение из доступа миллиарда пользователей, потому что пользователь Telegram опубликовал что-то ужасное и незаконное, - написал Суини в X. - Они не уточнили, как, если это стандарт для удаления приложений, любое коммуникационное приложение может работать в таком масштабе, включая iMessage".

Представитель Apple не ответил на запрос о дополнительных комментариях относительно нарушения правил.

Telegram, пишет издание, привлек внимание регуляторов за обработку материалов о сексуальном насилии над детьми и другого незаконного контента еще в апреле, когда британский Ofcom начал расследование по поводу доказательств, свидетельствующих о распространении материалов о сексуальном насилии над детьми.

Telegram "категорически" опроверг обвинения регулятора, добавив, что с 2018 года он "практически искоренил" публичное распространение материалов о сексуальном насилии над детьми с помощью алгоритмов обнаружения.

В феврале австралийский регулятор в сфере онлайн-безопасности также оштрафовал Telegram за задержку с ответами на запросы о мерах, принятых для сдерживания материалов о жестоком обращении с детьми и насильственном экстремистском поведении.

Домен Telegram перестал открываться по всему миру из-за сбоя в DNS14.07.26, 05:57 • 18650 просмотров

Юлия Шрамко

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Павел Дуров
Reuters
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