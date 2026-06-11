В Харькове задержали агента рф, который изготовил 12 кг взрывчатки для терактов
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента фсб, который планировал подрывы в центре города. У злоумышленника изъяли 12 кг самодельной взрывчатки.
Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую серию терактов в Харькове. По результатам действий на опережение в областном центре задержан агент фсб, который готовил серию подрывов в прифронтовом городе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Как установило исследование, фигурант получил инструкцию из рф на изготовление двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Основой для бомб должны были стать 12 кг взрывчатого вещества, которое он должен был изготовить собственноручно и оснастить мобильными телефонами для дистанционной активации
Готовые взрывчатки злоумышленник планировал заложить в центральной части города и "доложить" куратору от фсб.
Также рашисты надеялись подорвать закладки в час пик во время наибольшего сосредоточения гражданского населения на улицах Харькова.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агента в июне 2026 года в арендованной квартире "на горячем". В этот момент он находился на видеосвязи с российским спецслужбистом, который инструктировал его по изготовлению СВУ.
По материалам дела, задание фсб выполнял завербованный врагом безработный житель Кировоградщины. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
После вербовки рашисты отправили агента в Харьков. Там он арендовал жилье и приобрел компоненты для изготовления самодельных бомб.
Во время обысков у задержанного изъято более 12 кг взрывчатых веществ, другие составляющие к СВУ и мобильные телефоны, которые он менял для конспирации контактов с фсб.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).
После завершения инициированных СБУ профессиональных экспертиз планируется дополнительная квалификация преступлений фигуранта за незаконное изготовление и обращение со взрывчатыми веществами.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
рф вербует девушек для убийств военных - Нацполиция10.06.26, 09:57 • 3712 просмотров