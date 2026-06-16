Преподавательницу харьковского вуза будут судить за государственную измену - Офис Генпрокурора

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении старшего преподавателя английского языка одного из харьковских университетов, которая, по данным следствия, собирала разведывательную информацию для российской спецслужбы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по данным следствия, женщина была сторонницей «русского мира» и неоднократно посещала рф. Во время одной из поездок ее, вероятно, завербовали представители вражеской спецслужбы.

Осенью 2025 года она через Telegram наладила контакт с представителями спецслужбы минобороны рф и согласилась выполнять их задания. Обвиняемая собирала данные о местах дислокации и перемещения украинских военных в Харькове, передавая их в виде фото, видео, скриншотов карт и текстовых сообщений. Эта информация могла быть использована для нанесения ударов по позициям Сил обороны — говорится в сообщении.

Указывается, что для конспирации женщина пользовалась отдельным телефоном, переписывалась на английском языке и регулярно удаляла сообщения.

Правоохранители задержали ее и взяли под стражу. В суд направлен обвинительный акт по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) — резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Напомним

Суд отправил под стражу 42-летнюю жительницу Одесской области, которую подозревают в государственной измене. По данным следствия, она помогала спецслужбам рф корректировать ракетно-дроновые удары по Киеву и области, организовав скрытую видеотрансляцию из отеля в Киевской области.

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