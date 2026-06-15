Жительницу Одесской области подозревают в корректировке ударов РФ по Киеву через скрытую онлайн-трансляцию
Киев • УНН
Суд арестовал женщину за корректировку ударов по Киеву через скрытую трансляцию из отеля. Она также передавала данные о ПВО в Черноморске.
Суд отправил под стражу 42-летнюю жительницу Одесской области, которую подозревают в государственной измене. По данным следствия, она помогала спецслужбам рф корректировать ракетно-дроновые удары по Киеву и области, организовав скрытую видеотрансляцию из отеля в Киевской области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По ходатайству Одесской областной прокуратуры суд взял под стражу без права на залог 42-летнюю жительницу Одесского района. Ей инкриминируют государственную измену в условиях военного положения
По данным следствия, в конце 2024 года женщина через Telegram установила контакт с представителем спецслужб рф и согласилась выполнять его задания.
Сначала она передала врагу данные о мобильной огневой группе ПВО в Черноморске.
Впоследствии подозреваемая получила новое задание — помогать корректировать ракетно-дроновые удары по Киеву и области.
Для этого она прибыла в гостиничный комплекс в Киевской области, где поселилась в номере с видом на акваторию Киевского водохранилища.
По указанию куратора женщина приобрела отдельный смартфон, установила программу для удаленного доступа и замаскировала устройство в номере.
В течение двух недель телефон непрерывно транслировал видео, которое, по данным следствия, использовалось представителями государства-агрессора для мониторинга обстановки и корректировки атак на Киев и Киевскую область.
В Одессе СБУ задержала агента рф, который регистрировал Старлинки для оккупантов12.06.26, 14:26 • 2993 просмотра