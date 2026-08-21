Из-за атак рф четыре области частично без света, потребление растет из-за жары

Часть четырех областей осталась без электроснабжения из-за вражеских атак, графики отключений не предусматриваются, сообщили в Министерстве энергетики в пятницу, пишет УНН.

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"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Сумской, Херсонской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", — сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение всем потребителям.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 10:00 до 17:00. Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 21 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 9,4% выше, чем в это же время предыдущего дня — в четверг. Причина изменений — установление жаркой погоды на всей территории Украины.

Вчера, 20 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,3% выше, чем максимум предыдущего дня — в среду, 19 августа. Причина — существенное повышение температуры в большинстве регионов Украины, что побуждает потребителей к массовому использованию кондиционеров.

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