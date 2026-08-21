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Через атаки рф чотири області частково без світла, споживання росте через спеку

Київ • УНН

 • 15885 перегляди

Частина споживачів у чотирьох областях залишилася без світла через обстріли. Обмежень не прогнозують, але споживання зросло через спеку.

Через атаки рф чотири області частково без світла, споживання росте через спеку

Частина чотирьох областей залишилася без електропостачання через ворожі атаки, графіків відключень не передбачається, повідомили у Міністерстві енергетики у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання", - повідомили у Міненерго.

Як зазначається, скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів.

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 17:00. Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - ідеться у повідомленні.

За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 21 серпня, станом на 09:30, воно було на 9,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – встановлення спекотної погоди на всій території України.

Вчора, 20 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 19 серпня. Причина – суттєве підвищення температури у більшості регіонів України, що спонукає споживачів до масового використання кондиціонерів.

Україна пройшла серпневу спеку без графіків відключень світла - Шмигаль08.08.26, 10:23 • 15743 перегляди

Юлія Шрамко

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