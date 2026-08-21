Через атаки рф чотири області частково без світла, споживання росте через спеку
Київ • УНН
Частина споживачів у чотирьох областях залишилася без світла через обстріли. Обмежень не прогнозують, але споживання зросло через спеку.
Частина чотирьох областей залишилася без електропостачання через ворожі атаки, графіків відключень не передбачається, повідомили у Міністерстві енергетики у п'ятницю, пише УНН.
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"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання", - повідомили у Міненерго.
Як зазначається, скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів.
"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 17:00. Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - ідеться у повідомленні.
За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 21 серпня, станом на 09:30, воно було на 9,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – встановлення спекотної погоди на всій території України.
Вчора, 20 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 19 серпня. Причина – суттєве підвищення температури у більшості регіонів України, що спонукає споживачів до масового використання кондиціонерів.
Україна пройшла серпневу спеку без графіків відключень світла - Шмигаль08.08.26, 10:23 • 15743 перегляди