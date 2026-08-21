Крупнейший итальянский производитель оружия создаёт «лабораторию дронов» в Украине — СМИ

Итальянский оборонный гигант Leonardo создал дочернюю компанию в Украине, которая сосредоточена преимущественно на исследованиях и разработках, укрепляя свое присутствие в пострадавшей от войны стране. Об этом пишет Euractiv, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что киевская компания Leonardo Ukraine была зарегистрирована в украинском бизнес-реестре еще 20 мая, но впервые это стало известно из полугодового финансового отчета Leonardo, опубликованного в конце июля. Акционерный капитал компании составляет 5,13 миллиона гривен и полностью принадлежит Leonardo International. Создание новой компании является "последним шагом в более широком продвижении Leonardo в Украину".

Мы завершили юридический процесс для начала работы. Новая компания будет использоваться для работы в этом регионе - сказал представитель отдела коммуникаций Leonardo.

Указывается, что Leonardo Ukraine сосредоточится на научных и инженерных исследованиях и разработках, охватывающих системы связи и навигации, программное обеспечение, ИТ-услуги, а также электронные и оптические технологии.

"Этот шаг приближает Leonardo к быстрорастущему сектору оборонных технологий Украины, в частности к ее отрасли беспилотников и ракет, которая быстро расширилась во время войны. Новая компания обеспечит Leonardo непосредственное присутствие в экосистеме оборонных инноваций Украины", - пишет издание.

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Справочно

Во время своего последнего визита в Киев президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила партнерское соглашение, направленное на увеличение производства беспилотников, с дополнительным финансированием до 10 миллиардов евро, доступным "из бюджетных ресурсов, которые все еще доступны в рамках SAFE" для производства в Украине.

Тогдашний генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани объявил в марте прошлого года, что компания также намерена испытать свой Michelangelo Dome, интегрированную многодоменную систему противовоздушной обороны, в Украине.

Месяц спустя правительство Италии решило не продлевать полномочия Чинголани на посту генерального директора Leonardo "из-за разногласий по поводу управления проектом Michelangelo Dome".

Напомним

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм ответил на предупреждения России в адрес Лондона после сообщений об использовании Украиной беспилотников британского производства для ударов по российской территории. По его словам, Британия "делает то, что она давно заявляла", а именно поддерживает Украину на 100% в противостоянии этой незаконной войне, которую возглавляет владимир путин.

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