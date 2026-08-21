$44.700.0751.870.04
ukenru
05:20 • 1278 перегляди
рф атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, роботу призупиненоPhoto
02:02 • 3398 перегляди
Найбільший італійський виробник зброї створює "дронову лабораторію" в Україні - ЗМІ
21 серпня, 00:21 • 21753 перегляди
У Соломʼянському районі Києва завершили аварійні роботи після ворожої атакиPhoto
20 серпня, 18:57 • 32742 перегляди
"Майбутнє пам’ятає": у столиці на "Батьківщині-Матері" запустили арт-інсталяціюPhotoVideo
20 серпня, 18:39 • 28744 перегляди
Sense Bank продадуть, а кошти від продажу спрямують на потреби Сил оборони - Корецький
20 серпня, 17:33 • 27769 перегляди
Воєнний комплекс рф, колаборанти та колишні українські діячі - Зеленський запровадив кілька нових пакетів санкцій
20 серпня, 15:44 • 31295 перегляди
Ворог атакував у Києві обʼєкт критичної інфраструктури, у двох районах можуть бути перебої з гарячою водою - мер
20 серпня, 15:09 • 23905 перегляди
СЕО української компанії Fire Point Ірина Терех показала будівництво заводу з виробництва ракетного палива в Данії
Ексклюзив
20 серпня, 14:20 • 18331 перегляди
Чому ваш бренд можуть не зареєструвати - пояснення юристки
20 серпня, 14:10 • 16512 перегляди
У ЄС збираються роз'яснити нові правила щодо тимчасового захисту українців "найближчими тижнями"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3.2м/с
52%
748мм
Популярнi новини
У Польщі затримали українця, якого підозрюють у спробі замаху на представника ОПК в Ірпені20 серпня, 20:40 • 11549 перегляди
ЄС відмовив Україні у гранті на 220 млн євро для фермерів - ЗМІ20 серпня, 20:59 • 12211 перегляди
Десятки мігрантів висадилися просто на пляжі в іспанській провінції МурсіяVideo20 серпня, 21:32 • 10808 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено муніципальний транспорт і цивільне автоPhoto20 серпня, 22:05 • 3990 перегляди
Україна планувала атакувати московські аеропорти тисячами дронів з ШІ - The Atlantic20 серпня, 22:38 • 15193 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 103221 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 120890 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 101481 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 115638 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 109750 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ірина Терех
Урсула фон дер Ляєн
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Молдова
Крим
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 81852 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 102238 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 136114 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 138911 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 144958 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа

Найбільший італійський виробник зброї створює "дронову лабораторію" в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3398 перегляди

Італійська компанія Leonardo зареєструвала в Києві "дочку" з капіталом 5,13 млн грн. Вона займатиметься оборонними технологіями та розробками.

Найбільший італійський виробник зброї створює "дронову лабораторію" в Україні - ЗМІ

Італійський оборонний гігант Leonardo створив дочірню компанію в Україні, яка зосереджена переважно на дослідженнях та розробках, зміцнюючи свою присутність у країні, що постраждала від війни. Про це пише Euractiv, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що київська компанія Leonardo Ukraine була зареєстрована в українському бізнес-реєстрі ще 20 травня, але вперше це стало відомо з піврічного фінансового звіту Leonardo, опублікованому наприкінці липня. Акціонерний капітал компанії становить 5,13 мільйона гривень і повністю належить Leonardo International. Створення нової компанії є "останнім кроком у ширшому просуванні Leonardo в Україну".

Ми завершили юридичний процес для початку роботи. Нова компанія буде використовуватися для роботи в цьому регіоні

- сказав представник відділу комунікацій Leonardo.

Вказується, що Leonardo Ukraine зосередиться на наукових та інженерних дослідженнях та розробках, що охоплюють системи зв'язку та навігації, програмне забезпечення, ІТ-послуги, а також електронні та оптичні технології.

"Цей крок наближає Leonardo до швидкозростаючого сектору оборонних технологій України, зокрема до її галузі безпілотників та ракет, яка швидко розширилася під час війни. Нова компанія надасть Leonardo безпосередню присутність в екосистемі оборонних інновацій України", - пише видання.

Україна розраховує на допомогу Британії у посиленні ППО, авіаційних спроможностей і виробництві дронів06.08.26, 13:14 • 32632 перегляди

Довідково

Під час свого останнього візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила партнерську угоду, спрямовану на збільшення виробництва безпілотників, з додатковим фінансуванням до 10 мільярдів євро, доступним "з бюджетних ресурсів, які все ще доступні в рамках SAFE" для виробництва в Україні.

Тодішній генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані оголосив у березні минулого року, що компанія також має намір випробувати свій Michelangelo Dome, інтегровану багатодоменну систему протиповітряної оборони, в Україні.

Місяць потому уряд Італії вирішив не поновлювати Чінголані на посаді генерального директора Leonardo "через розбіжності щодо управління проектом Michelangelo Dome".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відповів на попередження росії на адресу Лондона після повідомлень про використання Україною дронів британського виробництва для ударів по російській території. За його словами, Британія "робить те, що вона давно заявляла", а саме підтримує Україну на 100% проти цієї незаконної війни, яку очолює володимир путін.

Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння18.08.26, 17:33 • 55076 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніЕкономікаТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Європейська комісія
Велика Британія
Італія
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ