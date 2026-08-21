Найбільший італійський виробник зброї створює "дронову лабораторію" в Україні - ЗМІ

Італійський оборонний гігант Leonardo створив дочірню компанію в Україні, яка зосереджена переважно на дослідженнях та розробках, зміцнюючи свою присутність у країні, що постраждала від війни. Про це пише Euractiv, повідомляє УНН.

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Зазначається, що київська компанія Leonardo Ukraine була зареєстрована в українському бізнес-реєстрі ще 20 травня, але вперше це стало відомо з піврічного фінансового звіту Leonardo, опублікованому наприкінці липня. Акціонерний капітал компанії становить 5,13 мільйона гривень і повністю належить Leonardo International. Створення нової компанії є "останнім кроком у ширшому просуванні Leonardo в Україну".

Ми завершили юридичний процес для початку роботи. Нова компанія буде використовуватися для роботи в цьому регіоні - сказав представник відділу комунікацій Leonardo.

Вказується, що Leonardo Ukraine зосередиться на наукових та інженерних дослідженнях та розробках, що охоплюють системи зв'язку та навігації, програмне забезпечення, ІТ-послуги, а також електронні та оптичні технології.

"Цей крок наближає Leonardo до швидкозростаючого сектору оборонних технологій України, зокрема до її галузі безпілотників та ракет, яка швидко розширилася під час війни. Нова компанія надасть Leonardo безпосередню присутність в екосистемі оборонних інновацій України", - пише видання.

Україна розраховує на допомогу Британії у посиленні ППО, авіаційних спроможностей і виробництві дронів

Довідково

Під час свого останнього візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила партнерську угоду, спрямовану на збільшення виробництва безпілотників, з додатковим фінансуванням до 10 мільярдів євро, доступним "з бюджетних ресурсів, які все ще доступні в рамках SAFE" для виробництва в Україні.

Тодішній генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані оголосив у березні минулого року, що компанія також має намір випробувати свій Michelangelo Dome, інтегровану багатодоменну систему протиповітряної оборони, в Україні.

Місяць потому уряд Італії вирішив не поновлювати Чінголані на посаді генерального директора Leonardo "через розбіжності щодо управління проектом Michelangelo Dome".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відповів на попередження росії на адресу Лондона після повідомлень про використання Україною дронів британського виробництва для ударів по російській території. За його словами, Британія "робить те, що вона давно заявляла", а саме підтримує Україну на 100% проти цієї незаконної війни, яку очолює володимир путін.

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