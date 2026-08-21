Кабмин должен создать межведомственную рабочую группу для решения проблемы налогообложения авиализинга - нардеп Крейденко
Киев • УНН
Депутат Крейденко призвал Кабмин создать рабочую группу из-за новой трактовки БЭБ налогообложения лизинга авиатранспорта как роялти. Минфин должен предоставить единое разъяснение.
Проблему налогообложения лизинговых платежей за воздушные суда должна безотлагательно рассмотреть межведомственная рабочая группа, которую должен созвать Кабинет министров Украины. Именно у правительства есть необходимые полномочия для координации всех государственных органов, привлечённых к этому вопросу, возникшему после новой трактовки следователями Бюро экономической безопасности лизинговых операций как роялти. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.
В июле состоялся круглый стол, во время которого представители авиаотрасли заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности, расследующего уголовные дела как минимум против 5 авиакомпаний из-за якобы неуплаты роялти за лизинг самолётов и вертолётов. Они призвали Кабинет министров, Министерство финансов, Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности срочно выработать единую официальную позицию по налогообложению лизинговых платежей за воздушные суда, исходя из украинского законодательства и международного права. По их мнению, без этого Украина рискует потерять высокотехнологичную отрасль, которая даже во время полномасштабной войны продолжает работать, выполнять международные контракты и платить налоги в государственный бюджет.
"Созвать такую площадку — это непосредственная задача Кабинета министров Украины, ведь именно исполнительная ветвь власти имеет необходимые полномочия для координации подчинённых органов. Моё предложение заключалось в том, чтобы правительство срочно собрало за одним столом представителей Министерства финансов, Государственной налоговой службы, Бюро экономической безопасности, Министерства развития общин и территорий, Госавиаслужбы, а также обязательно привлекло представителей украинского авиационного бизнеса", — отметил Владимир Крейденко.
В то же время, по его словам, к работе такой группы должны быть привлечены и народные депутаты.
"Мы же, как народные депутаты из комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры и комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, должны подключиться к этому процессу в рамках осуществления парламентского контроля, чтобы это собрание дало реальные практические решения, а не осталось лишь декларациями. Я со своей стороны готов подключиться к этому диалогу", — подчеркнул Крейденко.
Он также объяснил, что парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры не может самостоятельно рассматривать вопрос налоговой квалификации лизинговых платежей, поскольку это относится к компетенции профильного налогового комитета.
По мнению Крейденко, параллельно с работой межведомственной группы Министерство финансов должно утвердить обобщающую налоговую консультацию по налогообложению операций операционного лизинга воздушных судов.
"Это самый быстрый и эффективный административный путь для формирования единого разъяснения по налогообложению операционного лизинга с учётом международных договоров об избежании двойного налогообложения", — подчеркнул заместитель председателя комитета.
Если же такого административного механизма окажется недостаточно, по его словам, Верховная Рада должна будет внести точечные изменения в Налоговый кодекс Украины. Дополнительным инструментом защиты бизнеса может стать Совет бизнес-омбудсмена, убеждён депутат.
В то же время парламентарий подчеркнул, что целью предложенных шагов не является предоставление налоговых преференций отдельным авиакомпаниям.
"Наша главная цель — не предоставить кому-либо льготы или защитить от уплаты надлежащих налогов, а обеспечить равные, прозрачные и предсказуемые правила игры. Налоговые споры должны решаться в административном и судебном порядке, а не посредством уголовного давления, которое ставит под угрозу существование украинской гражданской авиации", — резюмировал Крейденко.
Напомним
Несмотря на то, что украинское налоговое законодательство, остающееся неизменным в части лизинга на протяжении десятилетий, и международные договоры достаточно четко описывают, как должны уплачиваться налоги за лизинг вертолетов и самолетов, Бюро экономической безопасности решило по своему усмотрению изменить этот подход. БЭБ расследует дела в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн", из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга воздушных судов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а самолеты и вертолеты трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".
Правоохранители получили аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы, которые, по словам представителей авиарынка, похожи между собой и будто написаны "под копирку", легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.
Юристы, опрошенные УНН, указывают, что следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой. По их словам, автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным.
Стоит отметить, что, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и только по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.
"По результатам одной проверки компаний авиационной отрасли лизинговые платежи были переквалифицированы в роялти. Только одной проверки", – отметила заместительница директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.
Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, считая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет. В то же время список авиакомпаний, к которым у правоохранителей есть претензии из-за лизинга, может расшириться в любой момент, ведь арендой пользуются около 40 авиаперевозчиков. Поэтому под ударом может оказаться вся отрасль гражданской авиации.
Представители авиационной отрасли уже публично заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности. По их словам, гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов, которые могут окончательно добить компании, пережившие закрытие неба и релокацию за границу из-за полномасштабной войны. Украинская авиатранспортная ассоциация обратилась к комитету Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также к Общественному совету при Министерстве финансов с призывом выработать единый подход к применению налогового законодательства в сфере авиационного лизинга.