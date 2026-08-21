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Кабмин должен создать межведомственную рабочую группу для решения проблемы налогообложения авиализинга - нардеп Крейденко

Киев • УНН

 • 8860 просмотра

Депутат Крейденко призвал Кабмин создать рабочую группу из-за новой трактовки БЭБ налогообложения лизинга авиатранспорта как роялти. Минфин должен предоставить единое разъяснение.

Кабмин должен создать межведомственную рабочую группу для решения проблемы налогообложения авиализинга - нардеп Крейденко
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Проблему налогообложения лизинговых платежей за воздушные суда должна безотлагательно рассмотреть межведомственная рабочая группа, которую должен созвать Кабинет министров Украины. Именно у правительства есть необходимые полномочия для координации всех государственных органов, привлечённых к этому вопросу, возникшему после новой трактовки следователями Бюро экономической безопасности лизинговых операций как роялти. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

В июле состоялся круглый стол, во время которого представители авиаотрасли заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности, расследующего уголовные дела как минимум против 5 авиакомпаний из-за якобы неуплаты роялти за лизинг самолётов и вертолётов. Они призвали Кабинет министров, Министерство финансов, Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности срочно выработать единую официальную позицию по налогообложению лизинговых платежей за воздушные суда, исходя из украинского законодательства и международного права. По их мнению, без этого Украина рискует потерять высокотехнологичную отрасль, которая даже во время полномасштабной войны продолжает работать, выполнять международные контракты и платить налоги в государственный бюджет.

"Созвать такую площадку — это непосредственная задача Кабинета министров Украины, ведь именно исполнительная ветвь власти имеет необходимые полномочия для координации подчинённых органов. Моё предложение заключалось в том, чтобы правительство срочно собрало за одним столом представителей Министерства финансов, Государственной налоговой службы, Бюро экономической безопасности, Министерства развития общин и территорий, Госавиаслужбы, а также обязательно привлекло представителей украинского авиационного бизнеса", — отметил Владимир Крейденко.

В то же время, по его словам, к работе такой группы должны быть привлечены и народные депутаты.

"Мы же, как народные депутаты из комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры и комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, должны подключиться к этому процессу в рамках осуществления парламентского контроля, чтобы это собрание дало реальные практические решения, а не осталось лишь декларациями. Я со своей стороны готов подключиться к этому диалогу", — подчеркнул Крейденко.

Он также объяснил, что парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры не может самостоятельно рассматривать вопрос налоговой квалификации лизинговых платежей, поскольку это относится к компетенции профильного налогового комитета.

По мнению Крейденко, параллельно с работой межведомственной группы Министерство финансов должно утвердить обобщающую налоговую консультацию по налогообложению операций операционного лизинга воздушных судов.

"Это самый быстрый и эффективный административный путь для формирования единого разъяснения по налогообложению операционного лизинга с учётом международных договоров об избежании двойного налогообложения", — подчеркнул заместитель председателя комитета.

Если же такого административного механизма окажется недостаточно, по его словам, Верховная Рада должна будет внести точечные изменения в Налоговый кодекс Украины. Дополнительным инструментом защиты бизнеса может стать Совет бизнес-омбудсмена, убеждён депутат.

В то же время парламентарий подчеркнул, что целью предложенных шагов не является предоставление налоговых преференций отдельным авиакомпаниям.

"Наша главная цель — не предоставить кому-либо льготы или защитить от уплаты надлежащих налогов, а обеспечить равные, прозрачные и предсказуемые правила игры. Налоговые споры должны решаться в административном и судебном порядке, а не посредством уголовного давления, которое ставит под угрозу существование украинской гражданской авиации", — резюмировал Крейденко.

Напомним

Несмотря на то, что украинское налоговое законодательство, остающееся неизменным в части лизинга на протяжении десятилетий, и международные договоры достаточно четко описывают, как должны уплачиваться налоги за лизинг вертолетов и самолетов, Бюро экономической безопасности решило по своему усмотрению изменить этот подход. БЭБ расследует дела в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн", из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга воздушных судов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а самолеты и вертолеты трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

Правоохранители получили аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы, которые, по словам представителей авиарынка, похожи между собой и будто написаны "под копирку", легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Юристы, опрошенные УНН, указывают, что следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой. По их словам, автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным.

Стоит отметить, что, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и только по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

"По результатам одной проверки компаний авиационной отрасли лизинговые платежи были переквалифицированы в роялти. Только одной проверки", – отметила заместительница директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, считая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет. В то же время список авиакомпаний, к которым у правоохранителей есть претензии из-за лизинга, может расшириться в любой момент, ведь арендой пользуются около 40 авиаперевозчиков. Поэтому под ударом может оказаться вся отрасль гражданской авиации.

Представители авиационной отрасли уже публично заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности. По их словам, гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов, которые могут окончательно добить компании, пережившие закрытие неба и релокацию за границу из-за полномасштабной войны. Украинская авиатранспортная ассоциация обратилась к комитету Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также к Общественному совету при Министерстве финансов с призывом выработать единый подход к применению налогового законодательства в сфере авиационного лизинга.

Лилия Подоляк

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