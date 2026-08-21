Кабмін має створити міжвідомчу робочу групу для вирішення проблеми оподаткування авіалізингу - нардеп Крейденко

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Проблему оподаткування лізингових платежів за повітряні судна має невідкладно розглянути міжвідомча робоча група, яку повинен скликати Кабінет міністрів України. Саме в уряду є необхідні повноваження для координації всіх державних органів, залучених до цього питання, яке виникло після нового трактування слідчими Бюро економічної безпеки лізингових операцій як роялті. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

У липні відбувся круглий стіл, під час якого представники авіагалузі заявили про тиск з боку Бюро економічної безпеки, яке розслідує кримінальні справи проти щонайменше 5 авіакомпаній через нібито несплату роялті за лізинг літаків і вертольотів. Вони закликали Кабінет міністрів, Міністерство фінансів, Державну податкову службу та Бюро економічної безпеки терміново виробити єдину офіційну позицію щодо оподаткування лізингових платежів за повітряні судна, виходячи з українського законодавства та міжнародного права. На їхню думку, без цього Україна ризикує втратити високотехнологічну галузь, яка навіть під час повномасштабної війни продовжує працювати, виконувати міжнародні контракти та сплачувати податки до державного бюджету.

"Скликати такий майданчик – це безпосереднє завдання Кабінету міністрів України, адже саме виконавча гілка влади має необхідні повноваження для координації підпорядкованих органів. Моя пропозиція полягала в тому, щоб уряд терміново зібрав за одним столом представників Міністерства фінансів, Державної податкової служби, Бюро економічної безпеки, Міністерства розвитку громад та територій, Державіаслужби, а також обов'язково залучив представників українського авіаційного бізнесу", – зазначив Володимир Крейденко.

Водночас, за його словами, до роботи такої групи мають бути залучені й народні депутати.

"Ми ж, як народні депутати з комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури й комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, маємо долучитися до цього процесу в межах здійснення парламентського контролю, щоб це зібрання дало реальні практичні рішення, а не залишилося лише деклараціями. Я зі свого боку готовий долучитися до цього діалогу", – наголосив Крейденко.

Він також пояснив, що парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури не може самостійно розглядати питання податкової кваліфікації лізингових платежів, оскільки це належить до компетенції профільного податкового комітету.

На думку Крейденка, паралельно з роботою міжвідомчої групи Міністерство фінансів має затвердити узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування операційного лізингу повітряних суден.

"Це найшвидший та найефективніший адміністративний шлях для формування єдиного роз'яснення щодо оподаткування операційного лізингу з урахуванням міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування", – наголосив заступник голови комітету.

Якщо ж такого адміністративного механізму виявиться недостатньо, за його словами, Верховна Рада повинна буде внести точкові зміни до Податкового кодексу України. Додатковим інструментом захисту бізнесу може стати Рада бізнес-омбудсмена, переконаний нардеп.

Водночас парламентар підкреслив, що метою запропонованих кроків не є надання податкових преференцій окремим авіакомпаніям.

"Наша головна мета – не надати комусь пільги чи захистити від сплати належних податків, а забезпечити рівні, прозорі та передбачувані правила гри. Податкові спори мають вирішуватися в адміністративному та судовому порядку, а не через кримінальний тиск, який ставить під загрозу існування української цивільної авіації", – резюмував Крейденко.

Нагадаємо

Попри те, що українське податкове законодавство, яке залишається незмінним в частині лізингу десятиліттями, і міжнародні договори досить чітко описують, як мають сплачуватися податки за лізинг вертольотів і літаків, Бюро економічної безпеки вирішило на власний розсуд змінити цей підхід. БЕБ розслідує справи щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Урга", Н3Operations та "Скайлайн" через начебто несплату в український бюджет додаткових 15% податку з доходів нерезидентів за договорами лізингу повітряних суден. Слідчі прирівнюють лізингові платежі до роялті, а літаки і вертольоти трактують не як транспортні засоби, а як "обладнання".

Правоохоронці отримали аналітичні висновки після того, як у 2024 році попередня команда ДПС опублікувала статтю, у якій запропонувала оподатковувати лізингові операції з транспортом у нерезидентів України як роялті. Документи, які, за словами представників авіаринку, схожі між собою, ніби написані "під копірку", лягли в основу кримінальних справ проти авіаперевізників.

Юристи, опитані УНН, вказують, що слідчі ігнорують чинні міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування, ратифіковані Верховною Радою. За їхніми словами, автоматичне донарахування 15% в Україні без урахування положень конкретної конвенції є щонайменше спірним.

Варто зауважити, що за даними ДПС, авіакомпанії пройшли податкові перевірки і лише за результатами однієї з них було встановлено порушення під час оподаткування лізингу. Решта податкових перевірок таких порушень не виявила.

"За результатами однієї перевірки по компаніях авіаційної галузі було перекваліфіковано лізингові платежі у роялті. Тільки однієї перевірки", – зазначила заступниця директора департаменту трансферного ціноутворення Державної податкової служби України Вікторія Касьян.

Однак відсутність порушень не завадила БЕБ відкрити кримінальні справи проти авіакомпаній, вважаючи, що вони не сплатили 15% роялті за останні 7 років. Водночас список авіакомпаній, до яких у правоохоронців є претензії через лізинг, може розширитись у будь-який момент, адже орендою користуються близько 40 авіаперевізників. Тож під ударом може опинитися вся галузь цивільної авіації.

Представники авіаційної галузі вже публічно заявили про тиск з боку Бюро економічної безпеки. За їхніми словами, цивільна авіація опинилася під загрозою знищення через дії державних контролюючих органів, які можуть остаточно добити компанії, що пережили закриття неба та релокацію за кордон через повномасштабну війну. Українська авіатранспортна асоціація звернулася до комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, а також до Громадської ради при Міністерстві фінансів із закликом напрацювати єдиний підхід до застосування податкового законодавства у сфері авіаційного лізингу.