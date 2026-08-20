Враг атаковал в Киеве объект критической инфраструктуры, в двух районах могут быть перебои с горячей водой — мэр

В столице был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры. Перебои с подачей горячей воды могут быть у жителей Деснянского и части Днепровского районов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Сегодня, во второй половине дня, в столице, фактически впервые за несколько последних месяцев, был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры. Перебои с подачей горячей воды могут быть у жителей Деснянского и части Днепровского районов - сообщил Кличко.

По словам городского головы, специалисты работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

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