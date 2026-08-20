Враг атаковал в Киеве объект критической инфраструктуры, в двух районах могут быть перебои с горячей водой — мэр
Киев • УНН
В столице атаковали объект критической инфраструктуры. В Деснянском и части Днепровского районов возможны перебои с горячей водой.
В столице был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры. Перебои с подачей горячей воды могут быть у жителей Деснянского и части Днепровского районов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Сегодня, во второй половине дня, в столице, фактически впервые за несколько последних месяцев, был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры. Перебои с подачей горячей воды могут быть у жителей Деснянского и части Днепровского районов
По словам городского головы, специалисты работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.
В бизнес-центре Киева после падения обломков дрона обнаружили погибшего и двух пострадавших — мэр20.08.26, 18:20 • 2914 просмотров