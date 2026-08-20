В бизнес-центре Киева после падения обломков дрона обнаружили погибшего и двух пострадавших — мэр

В столичном бизнес-центре, на который упали обломки вражеского дрона, обнаружили одного погибшего и двух раненых. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Одного погибшего и двух пострадавших обнаружили сейчас в помещении бизнес-центра в Голосеевском районе, где обломки БПЛА упали на здание - сообщил Кличко.

По его словам, спасатели продолжают обследование здания.

В Киеве обломки вражеского БПЛА упали на бизнес-центр, вспыхнул пожар — мэр

Напомним

Россия ночью атаковала Украину баллистическими ракетами, в частности «Цирконами», еще 44 ракетами, 168 дронами, двумя «Бандеролями», сбиты или подавлены 39 ракет, 145 дронов и все «Бандероли».