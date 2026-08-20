В бизнес-центре Киева после падения обломков дрона обнаружили погибшего и двух пострадавших — мэр
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева обломки вражеского дрона упали на бизнес-центр. Погиб один человек, двое пострадали, спасатели обследуют здание.
В столичном бизнес-центре, на который упали обломки вражеского дрона, обнаружили одного погибшего и двух раненых. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Одного погибшего и двух пострадавших обнаружили сейчас в помещении бизнес-центра в Голосеевском районе, где обломки БПЛА упали на здание
По его словам, спасатели продолжают обследование здания.
В Киеве обломки вражеского БПЛА упали на бизнес-центр, вспыхнул пожар — мэр20.08.26, 17:53 • 5902 просмотра
Напомним
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