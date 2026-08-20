В Киеве обломки вражеского БПЛА упали на бизнес-центр, вспыхнул пожар — мэр
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева обломки вражеского дрона вызвали пожар в бизнес-центре. Экстренные службы направились на место происшествия.
В Голосеевском районе столицы упали обломки вражеского БПЛА, произошло возгорание в здании бизнес-центра. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в здании бизнес-центра. Экстренные службы направляются на место
В результате массированной атаки рф повреждены склады Yves Rocher, Fozzy Group и "Файні Льоди"20.08.26, 16:50 • 3250 просмотров
Напомним
россия ночью атаковала Украину баллистическими ракетами, в частности "Цирконами", еще 44 ракетами, 168 дронами, двумя "Бандеролями"; сбито или подавлено 39 ракет, 145 дронов и все "Бандероли".