В Киеве обломки вражеского БПЛА упали на бизнес-центр, вспыхнул пожар — мэр

В Голосеевском районе столицы упали обломки вражеского БПЛА, произошло возгорание в здании бизнес-центра. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в здании бизнес-центра. Экстренные службы направляются на место - сообщил Кличко.

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россия ночью атаковала Украину баллистическими ракетами, в частности "Цирконами", еще 44 ракетами, 168 дронами, двумя "Бандеролями"; сбито или подавлено 39 ракет, 145 дронов и все "Бандероли".