У Києві уламки ворожого БпЛА впали на бізнес-центр, спалахнула пожежа - мер

У Голосіївському районі столиці впали уламки ворожого БпЛА, сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце - повідомив Кличко.

У результаті масованої атаки рф пошкоджено склади Yves Rocher, Fozzy Group і "Файні Льоди"

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росія вночі атакувала Україну балістикою, зокрема "Цирконами", ще 44 ракетами, 168 дронами, двома "Бандеролями", збито або придушено 39 ракет, 145 дронів і всі "Бандеролі".