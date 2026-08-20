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У Києві уламки ворожого БпЛА впали на бізнес-центр, спалахнула пожежа - мер

Київ • УНН

 • 202 перегляди

У Голосіївському районі Києва уламки ворожого дрона спричинили пожежу в бізнес-центрі. Екстрені служби вирушили на місце.

У Києві уламки ворожого БпЛА впали на бізнес-центр, спалахнула пожежа - мер

У Голосіївському районі столиці впали уламки ворожого БпЛА, сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце 

- повідомив Кличко.

У результаті масованої атаки рф пошкоджено склади Yves Rocher, Fozzy Group і "Файні Льоди"20.08.26, 16:50 • 1238 переглядiв

Нагадаємо

росія вночі атакувала Україну балістикою, зокрема "Цирконами", ще 44 ракетами, 168 дронами, двома "Бандеролями", збито або придушено 39 ракет, 145 дронів і всі "Бандеролі".

Антоніна Туманова

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