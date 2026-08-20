У результаті масованої атаки рф пошкоджено склади Yves Rocher, Fozzy Group і "Файні Льоди"

У результаті масованої атаки рф на Україну в ніч на 20 серпня про пошкодження складів заявили Yves Rocher Ukraine, Fozzy Group та "Файні Льоди". Компанії наразі рахують збитки і точні суми втрат не повідомляють, передає УНН.

Внаслідок сьогоднішньої атаки суттєво пошкоджено склад Yves Rocher Ukraine. Компанія повідомила, що призупинила прийом онлайн-замовлень.

Fozzy Group повідомила, що сьогодні, 20 серпня, росія знову атакувала нашу логістичну інфраструктуру — цього разу постраждав розподільчий центр фрешової продукції мережі Фора.

У компанії відзначають, що найважливіше — люди не постраждали. Наші колеги завчасно залишили приміщення.

Цей розподільчий центр "Фора" почала використовувати лише минулого тижня, перебудовуючи логістику після атаки в ніч із 5 на 6 серпня. Тоді Росія пошкодила чотири розподільчі центри Fozzy Group під Києвом. Команда "Фора" знову перебудовує логістику та шукає рішення, щоб забезпечити супермаркети всім необхідним. Дякуємо рятувальникам і всім, хто допомагає долати наслідки цієї атаки