У результаті масованої атаки рф пошкоджено склади Yves Rocher, Fozzy Group і "Файні Льоди"
Київ • УНН
Через нічну атаку рф компанії зазнали значних пошкоджень складів. "Файні Льоди" оцінюють збитки у десятки мільйонів гривень.
У результаті масованої атаки рф на Україну в ніч на 20 серпня про пошкодження складів заявили Yves Rocher Ukraine, Fozzy Group та "Файні Льоди". Компанії наразі рахують збитки і точні суми втрат не повідомляють, передає УНН.
Yves Rocher Ukraine призупиняє прийом онлайн-замовлень
Внаслідок сьогоднішньої атаки суттєво пошкоджено склад Yves Rocher Ukraine. Компанія повідомила, що призупинила прийом онлайн-замовлень.
Fozzy Group: постраждав розподільчий центр фрешової продукції "Фори"
Fozzy Group повідомила, що сьогодні, 20 серпня, росія знову атакувала нашу логістичну інфраструктуру — цього разу постраждав розподільчий центр фрешової продукції мережі Фора.
У компанії відзначають, що найважливіше — люди не постраждали. Наші колеги завчасно залишили приміщення.
Цей розподільчий центр "Фора" почала використовувати лише минулого тижня, перебудовуючи логістику після атаки в ніч із 5 на 6 серпня. Тоді Росія пошкодила чотири розподільчі центри Fozzy Group під Києвом. Команда "Фора" знову перебудовує логістику та шукає рішення, щоб забезпечити супермаркети всім необхідним. Дякуємо рятувальникам і всім, хто допомагає долати наслідки цієї атаки
"Файні Льоди": знищено розподільчий склад, який забезпечував 12 міст
Внаслідок нічного обстрілу також знищено розподільчий склад компанії "Файні Льоди" — йдеться про тонни морозива, обладнання та транспорт. Склад забезпечував 12 міст України.
Сума збитків, як зазначають у компанії, може сягати десятків мільйонів гривень.
Можливі перебої з асортиментом та наявністю.
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