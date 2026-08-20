В результате массированной атаки рф повреждены склады Yves Rocher, Fozzy Group и "Файні Льоди"

$44.700.0751.870.04
ukenru
18:57 • 10603 просмотра
"Будущее помнит": в столице на монументе «Родина-мать» запустили арт-инсталляциюPhotoVideo
18:39 • 11518 просмотра
Sense Bank продадут, а средства от продажи направят на нужды Сил обороны — Корецкий
17:33 • 12829 просмотра
Военный комплекс рф, коллаборационисты и бывшие украинские деятели — Зеленский ввел несколько новых пакетов санкций
15:44 • 16818 просмотра
Враг атаковал в Киеве объект критической инфраструктуры, в двух районах могут быть перебои с горячей водой — мэр
20 августа, 15:09 • 17258 просмотра
СЕО украинской компании Fire Point Ирина Терех показала строительство завода по производству ракетного топлива в Дании
Эксклюзив
20 августа, 14:20 • 15622 просмотра
Почему ваш бренд могут не зарегистрировать - объяснение юриста
20 августа, 14:10 • 15217 просмотра
В ЕС собираются разъяснить новые правила временной защиты украинцев "в ближайшие недели"
20 августа, 12:59 • 16166 просмотра
Суд избрал меру пресечения водителю Volkswagen, который въехал в остановку с людьми в КиевеPhoto
20 августа, 12:08 • 16820 просмотра
Прокурор просит для Микитася арест с залогом в 200 млн грнVideo
20 августа, 11:56 • 18067 просмотра
Зеленский: очередной удар рф стал одним из самых циничных, просчитанных и масштабныхVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.3м/с
51%
748мм
Популярные новости
Румыния подняла два F-16 и уничтожила морской дрон - в ЕС отреагировали20 августа, 11:52 • 6992 просмотра
Кабмин освободил часть промышленных потребителей от ограничений электроснабжения - кого это касаетсяPhoto20 августа, 11:55 • 4502 просмотра
В разведке заявили, что кремль предлагает россиянам жить, учиться и умирать в кредит20 августа, 12:51 • 10306 просмотра
В Молдове обнаружили обломки дрона после ночной атаки рф на Украину. Санду отреагировала20 августа, 13:28 • 4596 просмотра
В Киеве обломки вражеского БПЛА упали на бизнес-центр, вспыхнул пожар — мэр20 августа, 14:53 • 5754 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать19 августа, 16:55 • 86605 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 105912 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 90214 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 103227 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 98505 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Ирина Терех
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Борисполь
Бровары
Дания
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 72537 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 93331 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 127441 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 130374 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 136515 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Социальная сеть
Северный поток
FAB-250

В результате массированной атаки рф повреждены склады Yves Rocher, Fozzy Group и "Файні Льоди"

Киев • УНН

 • 3252 просмотра

В результате ночной атаки рф компании понесли значительный ущерб складским помещениям. "Файні Льоди" оценивают убытки в десятки миллионов гривен.

В результате массированной атаки рф повреждены склады Yves Rocher, Fozzy Group и "Файні Льоди"

В результате массированной атаки рф на Украину в ночь на 20 августа о повреждении складов заявили Yves Rocher Ukraine, Fozzy Group и "Файні Льоди". Компании в настоящее время подсчитывают убытки и не сообщают точные суммы потерь, передает УНН.

Yves Rocher Ukraine приостанавливает прием онлайн-заказов

В результате сегодняшней атаки существенно поврежден склад Yves Rocher Ukraine. Компания сообщила, что приостановила прием онлайн-заказов.

Fozzy Group: пострадал распределительный центр свежей продукции "Форы"

Fozzy Group сообщила, что сегодня, 20 августа, россия снова атаковала нашу логистическую инфраструктуру — на этот раз пострадал распределительный центр свежей продукции сети "Фора".

В компании отмечают, что самое важное — люди не пострадали. Наши коллеги заблаговременно покинули помещение.

Этот распределительный центр "Фора" начала использовать только на прошлой неделе, перестраивая логистику после атаки в ночь с 5 на 6 августа. Тогда Россия повредила четыре распределительных центра Fozzy Group под Киевом. Команда "Фора" снова перестраивает логистику и ищет решения, чтобы обеспечить супермаркеты всем необходимым. Благодарим спасателей и всех, кто помогает преодолевать последствия этой атаки 

- говорится в сообщении.

"Файні Льоды": уничтожен распределительный склад, который обеспечивал 12 городов

В результате ночного обстрела также уничтожен распределительный склад компании "Файні Льоди" — речь идет о тоннах мороженого, оборудовании и транспорте. Склад обеспечивал 12 городов Украины.

Сумма убытков, как отмечают в компании, может достигать десятков миллионов гривен.

Возможны перебои с ассортиментом и наличием.

рф атаковала баллистикой, обезврежены 39 из 44 ракет, 145 из 168 дронов и две "Бандероли"20.08.26, 09:45 • 14876 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономика
Взрывы
Война в Украине
Украина