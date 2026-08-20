В результате массированной атаки рф повреждены склады Yves Rocher, Fozzy Group и "Файні Льоди"
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф компании понесли значительный ущерб складским помещениям. "Файні Льоди" оценивают убытки в десятки миллионов гривен.
В результате массированной атаки рф на Украину в ночь на 20 августа о повреждении складов заявили Yves Rocher Ukraine, Fozzy Group и "Файні Льоди". Компании в настоящее время подсчитывают убытки и не сообщают точные суммы потерь, передает УНН.
Yves Rocher Ukraine приостанавливает прием онлайн-заказов
В результате сегодняшней атаки существенно поврежден склад Yves Rocher Ukraine. Компания сообщила, что приостановила прием онлайн-заказов.
Fozzy Group: пострадал распределительный центр свежей продукции "Форы"
Fozzy Group сообщила, что сегодня, 20 августа, россия снова атаковала нашу логистическую инфраструктуру — на этот раз пострадал распределительный центр свежей продукции сети "Фора".
В компании отмечают, что самое важное — люди не пострадали. Наши коллеги заблаговременно покинули помещение.
Этот распределительный центр "Фора" начала использовать только на прошлой неделе, перестраивая логистику после атаки в ночь с 5 на 6 августа. Тогда Россия повредила четыре распределительных центра Fozzy Group под Киевом. Команда "Фора" снова перестраивает логистику и ищет решения, чтобы обеспечить супермаркеты всем необходимым. Благодарим спасателей и всех, кто помогает преодолевать последствия этой атаки
"Файні Льоды": уничтожен распределительный склад, который обеспечивал 12 городов
В результате ночного обстрела также уничтожен распределительный склад компании "Файні Льоди" — речь идет о тоннах мороженого, оборудовании и транспорте. Склад обеспечивал 12 городов Украины.
Сумма убытков, как отмечают в компании, может достигать десятков миллионов гривен.
Возможны перебои с ассортиментом и наличием.
рф атаковала баллистикой, обезврежены 39 из 44 ракет, 145 из 168 дронов и две "Бандероли"20.08.26, 09:45 • 14876 просмотров