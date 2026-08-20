У бізнес-центрі Києва після падіння уламків дрона виявили загиблого та двох постраждалих - мер
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва уламки ворожого дрона впали на бізнес-центр. Загинула одна людина, двоє постраждали, рятувальники обстежують будівлю.
У столичному бізнес-центрі, на який упали уламки ворожого дрони, виявили одного загиблого і двох поранених. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Одного загиблого та двох постраждалих виявили наразі в приміщенні бізнес-центру в Голосіївському районі, де уламки БпЛА впали на будівлю
За його словами, рятувальники продовжують розвідку в будівлі.
У Києві уламки ворожого БпЛА впали на бізнес-центр, спалахнула пожежа - мер20.08.26, 17:53 • 1192 перегляди
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