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У бізнес-центрі Києва після падіння уламків дрона виявили загиблого та двох постраждалих - мер

Київ • УНН

 • 364 перегляди

У Голосіївському районі Києва уламки ворожого дрона впали на бізнес-центр. Загинула одна людина, двоє постраждали, рятувальники обстежують будівлю.

У бізнес-центрі Києва після падіння уламків дрона виявили загиблого та двох постраждалих - мер

У столичному бізнес-центрі, на який упали уламки ворожого дрони, виявили одного загиблого і двох поранених. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Одного загиблого та двох постраждалих виявили наразі в приміщенні бізнес-центру в Голосіївському районі, де уламки БпЛА впали на будівлю 

- повідомив Кличко.

За його словами, рятувальники продовжують розвідку в будівлі.

У Києві уламки ворожого БпЛА впали на бізнес-центр, спалахнула пожежа - мер20.08.26, 17:53 • 1192 перегляди

Нагадаємо

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Антоніна Туманова

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