Ворог атакував у Києві обʼєкт критичної інфраструктури, у двох районах можуть бути перебої з гарячою водою - мер
Київ • УНН
У столиці атакували обʼєкт критичної інфраструктури. У Деснянському та частині Дніпровського районів можливі перебої з гарячою водою.
У столиці був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури. Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури. Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів
За словами міського голови, фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.
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