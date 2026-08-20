Ворог атакував у Києві обʼєкт критичної інфраструктури, у двох районах можуть бути перебої з гарячою водою - мер

У столиці був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури. Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури. Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів - повідомив Кличко.

За словами міського голови, фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

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