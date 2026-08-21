Что празднуют 21 августа в Украине и мире

21 августа мир отмечает Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, а также Всемирный день предпринимателя. Верующие в эту дату чтят память одного из двенадцати апостолов — Фаддея, пишет УНН.

День памяти и поминовения жертв терроризма (International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism)

Официальная памятная дата ООН, установленная для чествования памяти людей, погибших или пострадавших в результате террористических актов по всему миру, а также для оказания поддержки их семьям.

Всемирный день предпринимателя (World Entrepreneur's Day)

Праздник, посвящённый людям, которые начинают собственное дело, создают новые рабочие места и развивают экономику, внедряя инновационные идеи в бизнес-среде.

Международный день без косметики (International No Makeup Day)

Популярная неофициальная инициатива, призывающая людей хотя бы на один день отказаться от декоративной косметики, чтобы подчеркнуть естественную красоту, повысить уверенность в себе и противостоять навязанным бьюти-стандартам.

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Всемирный день прозы в поэзии (World Prose Poetry Day)

Творческий праздник, посвящённый литературной форме, сочетающей в себе лирическую эмоциональность поэзии и свободную структуру прозы.

День памяти святого апостола и евангелиста Фаддея и святой мученицы Вассы

По новому календарю 21 августа церковь чтит память одного из двенадцати апостолов — Фаддея (Фаддея) и мученицы Вассы с детьми.

Для тех, кто придерживается старого календаря: 21 августа чтят память святителя Мирона, епископа Критского, а также святого Григория Синаита. В народном календаре этот день называли Мироновым днём или Мироном Ветрогоном, поскольку обычно начинали дуть сильные ветры, по которым крестьяне гадали о погоде предстоящей осенью.

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