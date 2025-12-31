Франция запрещает «вечные химикаты» в косметике и одежде

Во Франции в четверг вступает в силу запрет на производство и продажу косметики и большей части одежды, содержащей загрязняющие и опасные для здоровья «вечные химикаты», пишет УНН со ссылкой на AFP.

Подробности

Пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС) — это химические вещества, созданные человеком, которые используются с конца 1940-х годов для массового производства антипригарных, водонепроницаемых и устойчивых к пятнам покрытий, охватывающих все — от сковородок до зонтов, ковров и зубной нити.

Поскольку ПФАС разлагаются чрезвычайно долго — что и дало им прозвище «вечные» — они просочились в почву и грунтовые воды, а оттуда — в пищевую цепь и питьевую воду.

Эти химические вещества были обнаружены практически везде на Земле, от вершины горы Эверест до крови и мозга человека.

Хроническое воздействие даже низких уровней этих химических веществ связано с повреждением печени, высоким уровнем холестерина, снижением иммунного ответа, низким весом при рождении и несколькими видами рака.

Французский закон, одобренный законодателями в феврале, запрещает производство, импорт или продажу с января 2026 года любого продукта, для которого уже существует альтернатива ПФАС.

К ним относятся косметика и лыжный воск, а также одежда, содержащая эти химические вещества, за исключением некоторых «необходимых» промышленных текстильных изделий.

Запрет на антипригарные кастрюли был изъят из проекта закона после активного лоббирования со стороны владельцев французского производителя Tefal, пишет издание.

Он также обяжет французские власти регулярно проверять питьевую воду на наличие всех видов ПФАС.

Дополнение

Существуют тысячи различных ПФАС, и некоторые из них запрещены с 2019 года в соответствии со Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях, но Китай и Соединенные Штаты не входят в число более 150 подписантов.

Это включает перфтороктановую кислоту (ПФОК), которая используется с 1950-х годов американской компанией DuPont для производства своего антипригарного тефлонового покрытия для текстиля и других товаров повседневного потребления.

Стокгольмская конвенция также запрещает перфтороктановую сульфоновую кислоту (ПФОС), известную своим использованием в качестве водоотталкивающего агента американской группой 3M, которое было строго ограничено с 2009 года.

Несколько штатов США, включая Калифорнию, ввели запрет на преднамеренное использование ПФАС в косметике, начиная с 2025 года, а несколько других штатов планируют последовать этому закону в 2026 году.

Дания запретит использование ПФАС в одежде, обуви и некоторых потребительских товарах с водоотталкивающими агентами, начиная с 1 июля 2026 года.

Дания запретила использование ПФАС в упаковке пищевых продуктов с 2020 года.

Европейский Союз изучает возможный запрет на использование ПФАС в потребительских товарах, но еще не представил и не ввел такого положения.