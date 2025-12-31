$42.390.17
Франція забороняє "вічні хімікати" у косметиці та одязі

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

У Франції набуває чинності заборона на виробництво та продаж косметики і більшості одягу, що містять небезпечні "вічні хімікати" PFAS. Французький закон, схвалений у лютому, забороняє виробництво, імпорт або продаж таких продуктів з січня 2026 року, за винятком деяких промислових текстильних виробів.

Франція забороняє "вічні хімікати" у косметиці та одязі

У Франції заборона на виробництво та продаж косметики та більшості одягу, що містить забруднюючі та небезпечні для здоров'я "вічні хімікати", набуває чинності у четвер, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Пер- та поліфторалкільні речовини (PFAS) – це хімічні речовини, створені людиною, які використовуються з кінця 1940-х років для масового виробництва антипригарних, водонепроникних та стійких до плям обробок, що покривають все – від сковорідок до парасольок, килимів та зубної нитки.

Оскільки PFAS розкладаються надзвичайно довго – що й отримало їхнє прізвисько "вічні" – вони просочилися в ґрунт і ґрунтові води, а звідти – у харчовий ланцюг і питну воду.

Ці хімічні речовини були виявлені практично скрізь на Землі, від вершини гори Еверест до крові та мозку людини.

Хронічний вплив навіть низьких рівнів цих хімічних речовин пов'язаний з пошкодженням печінки, високим рівнем холестерину, зниженням імунної відповіді, низькою вагою при народженні та кількома видами раку.

Французький закон, схвалений законодавцями в лютому, забороняє виробництво, імпорт або продаж з січня 2026 року будь-якого продукту, для якого вже існує альтернатива PFAS.

До них належать косметика та віск для лиж, а також одяг, що містить ці хімічні речовини, за винятком деяких "необхідних" промислових текстильних виробів.

Заборону на антипригарні каструлі було вилучено з проєкту закону після активного лобіювання з боку власників французького виробника Tefal, пише видання.

Він також зобов'яже французьку владу регулярно перевіряти питну воду на наявність усіх видів PFAS.

Доповнення

Існують тисячі різних PFAS, і деякі з них заборонені з 2019 року відповідно до Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі, але Китай та Сполучені Штати не входять до числа понад 150 підписантів.

Це включає перфтороктанову кислоту (PFOA), яка використовується з 1950-х років американською компанією DuPont для виробництва свого антипригарного тефлонового покриття для текстилю та інших товарів повсякденного споживання.

Стокгольмська конвенція також забороняє перфтороктанову сульфонову кислоту (PFOS), відому своїм використанням як водовідштовхувального агента американською групою 3M, яке було суворо обмежене з 2009 року.

Кілька штатів США, включаючи Каліфорнію, запровадили заборону на навмисне використання PFAS у косметиці, починаючи з 2025 року, а кілька інших штатів планують наслідувати цей закон у 2026 році.

Данія заборонить використання PFAS в одязі, взутті та деяких споживчих товарах з водовідштовхувальними агентами, починаючи з 1 липня 2026 року.

Данія заборонила використання PFAS в упаковці харчових продуктів з 2020 року.

Європейський Союз вивчає можливу заборону на використання PFAS у споживчих товарах, але ще не представив та не запровадив такого положення.

Юлія Шрамко

Здоров'я
Карцинома
Каліфорнія
Європейський Союз
Данія
Франція
Китай
Сполучені Штати Америки