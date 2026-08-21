Що святкують 21 серпня в Україні та світі
Київ • УНН
21 серпня відзначають дні пам’яті жертв тероризму, підприємця, без косметики та поезії у прозі. Церква вшановує апостола Тадея.
21 серпня світ відзначає Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму, а також Всесвітній день підприємця. Віряни в цю дату вшановують пам'ять одного з дванадцяти апостолів Тадея, пише УНН.
День пам'яті та поминання жертв тероризму (International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism)
Офіційна пам'ятна дата ООН, встановлена для вшанування пам'яті людей, які загинули або постраждали від терористичних актів у всьому світі, а також для надання підтримки їхнім родинам.
Всесвітній день підприємця (World Entrepreneur's Day)
Свято, присвячене людям, які започатковують власну справу, створюють нові робочі місця та розвивають економіку, впроваджуючи інноваційні ідеї у бізнес-середовищі.
Міжнародний день без косметики (International No Makeup Day)
Популярна неофіційна ініціатива, яка закликає людей хоча б на день відмовитися від декоративної косметики, щоб підкреслити природну красу, підвищити впевненість у собі та протистояти нав'язаним б'юті-стандартам.
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Всесвітній день поезії у прозі (World Prose Poetry Day)
Творче свято, присвячене літературній формі, яка поєднує в собі ліричну емоційність поезії та вільну структуру прози.
День пам'яті святого апостола і євангелиста Тадея та святої мучениці Васси
За новим календарем, 21 серпня церква вшановує пам'ять одного з дванадцяти апостолів - Тадея (Фдея) та мучениці Васси з дітьми.
Для тих, хто дотримується старого календаря: 21 серпня вшановують пам'ять святителя Мирона, єпископа Критського, а також святого Григорія Синаїта. У народному календарі цей день називали Миронів день або Мирон Вітрогон, оскільки зазвичай починали дути сильні вітри, за якими селяни ворожили про погоду на майбутню осінь.
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