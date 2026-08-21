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"Одиссея" Нолана обогнала "Дэдпула и Росомаху" и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R

Киев • УНН

 • 15224 просмотра

Фильм собрал $1,352 млрд по всему миру и обошёл «Дэдпула и Росомаху». Картина также возглавила прокат Нолана и рейтинг IMAX.

"Одиссея" Нолана обогнала "Дэдпула и Росомаху" и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R
Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Блокбастер Кристофера Нолана "Одиссея" (The Odyssey) официально стал самым кассовым фильмом всех времен с рейтингом R, собрав 1,352 миллиарда долларов по всему миру и превзойдя рекорд, установленный фильмом 2024 года "Дэдпул и Росомаха" (Deadpool & Wolverine), собравшим 1,338 миллиарда долларов, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

"Одиссея" вышла в кинотеатрах 17 июля, собрав впечатляющие 123 миллиона долларов во время своего отечественного американского дебюта, и по-прежнему остается сенсацией большого экрана. С тех пор высокобюджетная адаптация эпической поэмы Гомера собрала 516 миллионов долларов во внутреннем американском прокате и 835 миллионов долларов в международном прокате — огромный показатель для любого фильма, но особенно для "приключения с мечом и сандалиями" с рейтингом R, продолжительность которого составляет почти три часа, отмечает издание.

Это пятый релиз этого года и третий фильм с рейтингом R (после "Джокера" (Joker)), доход которого превысил 1 миллиард долларов.

Среди многих других кассовых достижений "Одиссея" занимает первое место среди фильмов Нолана по кассовым сборам за все время, превзойдя "Темного рыцаря: Возрождение легенды" (The Dark Knight Rises) 2012 года (1,08 миллиарда долларов без учета инфляции), а также является самым кассовым фильмом всех времен в формате IMAX, опередив "Аватар" (Avatar) 2009 года (271 миллион долларов без учета инфляции).

В фильме "Одиссея" Мэтт Деймон сыграл Одиссея, царя Итаки, и картина рассказывает о его, казалось бы, вечном и опасном путешествии домой после Троянской войны. Деймон возглавляет звездный актерский состав, в который входят Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.

"Одиссея" стала самым кассовым фильмом Нолана10.08.26, 16:45 • 103224 просмотра

Юлия Шрамко

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