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В Одессе СБУ задержала агента рф, который регистрировал Старлинки для оккупантов

Киев • УНН

 • 684 просмотра

СБУ задержала одессита, который зарегистрировал более 12 терминалов Starlink для российских войск. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену.

В Одессе СБУ задержала агента рф, который регистрировал Старлинки для оккупантов
Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе российского агента, который регистрировал спутниковые терминалы Старлинк для вооруженных группировок рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали

Задержанным оказался завербованный врагом местный грузчик. Он попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

Мужчина зарегистрировал Старлинк на свое имя и передал соответствующие реквизиты российскому куратору. Впоследствии он задействовал для регистрации Старлинков по меньшей мере 12 своих знакомых под вымышленными предлогами.

Злоумышленника задержали по месту жительства. Также были заблокированы все зарегистрированные им ранее спутниковые системы связи.

У задержанного обнаружили и изъяли мобильные телефоны, с которых он координировал свою подрывную деятельность с врагом.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении сотруднику российской военной разведки артему шмулю. Он вербовал несовершеннолетних украинских детей для диверсий и терактов в Одессе.

Евгений Устименко

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