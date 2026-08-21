Два гонщика погибли во время квалификации Гран-при острова Мэн

Два гонщика погибли во время квалификации на мотогонке Гран-при острова Мэн. Об этом сообщает The Athletic, информирует УНН.

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Отмечается, что трасса проходит вдоль закрытых дорог общего пользования, и болельщики могут наблюдать за гонками с близкого расстояния. Участники развивают максимальную скорость более 320 км/ч, а главное событие TT (Tourist Trophy) является "самой захватывающей и потенциально смертельной шоссейной гонкой в мире".

29-летний швейцарский гонщик Мауро Пончини погиб после столкновения на первом круге квалификационной сессии. ... Сэм Нотон, житель острова, погиб в аварии в западной части трассы. 37-летний женатый отец четверых детей участвовал в мероприятии во второй раз - пишет издание.

Указывается, что руководство Гран-при острова заявило, что соревнования будут продолжаться и завершатся 28 августа.

Напомним

Шлем Айртона Сенны, в котором он победил на Гран-при Венгрии 1992 года, продан на аукционе за 670 000 долларов. Шлем использовался на трех Гран-при того года и сохранился в первозданном состоянии.

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