Американский профессиональный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Американский профессиональный гонщик, участник Чемпионата мира по ралли WRC Кен Блок погиб в возрасте 55 лет в результате аварии со снегоходом. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на The Sun.
Детали
Сообщается, что авария произошла на ранчо Блока на севере штата Юта в США. Офис шерифа округа Васатч сообщил, что Блок ехал по крутому склону, когда снегоход опрокинулся и приземлился на него.
Гонщик проводил рождественские и новогодние праздники на своем ранчо в Юте и делился фото на снегоходе в своем Instagram.
"Вот как выглядят некоторые утренники на моем ранчо в Юте в это время года — только что покрытые снегом!" - подписал он одно из последних своих фото.
Цитата
"С искренними соболезнованиями можем подтвердить, что Кен Блок погиб в аварии со снегоходом. Кен был провидцем, первооткрывателем и иконой. А главное - отцом и мужем. Его будет очень не хватать", - говорится в официальном заявлении компании гонщика Hoonigan Racing Division.
Добавим
Блок стал одним из самых известных автогонщиков в мире после того, как начал участвовать в соревнованиях в 2005 году. В своем первом сезоне в Чемпионате Америки по ралли он стал новичком года. Он также участвовал в соревнованиях по мотокроссу, скейтбордингу и другим видам спорта.
Напомним
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