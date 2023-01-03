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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Американский профессиональный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом

Киев • УНН

 • 1161078 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Американский профессиональный гонщик, участник Чемпионата мира по ралли WRC Кен Блок погиб в возрасте 55 лет в результате аварии со снегоходом. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на The Sun.
 

Американский профессиональный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом

Детали

Сообщается, что авария произошла на ранчо Блока на севере штата Юта в США. Офис шерифа округа Васатч сообщил, что Блок ехал по крутому склону, когда снегоход опрокинулся и приземлился на него.

Гонщик проводил рождественские и новогодние праздники на своем ранчо в Юте и делился фото на снегоходе в своем Instagram.

"Вот как выглядят некоторые утренники на моем ранчо в Юте в это время года — только что покрытые снегом!" - подписал он одно из последних своих фото.

Посмотреть это сообщение в Instagram

Сообщение, распространенное Ken Block (@kblock43)

Цитата

"С искренними соболезнованиями можем подтвердить, что Кен Блок погиб в аварии со снегоходом. Кен был провидцем, первооткрывателем и иконой. А главное - отцом и мужем. Его будет очень не хватать", - говорится в официальном заявлении компании гонщика Hoonigan Racing Division.

Добавим

Блок стал одним из самых известных автогонщиков в мире после того, как начал участвовать в соревнованиях в 2005 году. В своем первом сезоне в Чемпионате Америки по ралли он стал новичком года. Он также участвовал в соревнованиях по мотокроссу, скейтбордингу и другим видам спорта.

Напомним

29 декабря бразильский король футбола Пеле умер в возрасте 82 лет.

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