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Американський професійний гонщик Кен Блок загинув в аварії зі снігоходом

Київ • УНН

 • 1161078 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Американський професійний гонщик, учасник Чемпіонату світу з ралі WRC Кен Блок загинув у віці 55 років в результаті аварії зі снігоходом. Про це повідомляє УНН, посилаючись на The Sun.
 

Американський професійний гонщик Кен Блок загинув в аварії зі снігоходом

Деталі

Повідомляється, що аварія сталася сталася на ранчо Блока на півночі штату Юта у США. Офіс шерифа округу Васатч повідомив, що Блок їхав по крутому схилу, коли снігохід перекинувся і приземлився на нього.

Гонщик проводив різдвяні та новорічні свята на своєму ранчо в Юті і ділився фото на снігоході у своєму Instagram.

"Ось як виглядають деякі ранки на моєму ранчо в Юті цієї пори року — щойно вкриті снігом!" - підписав він одне з останніх своїх фото.

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Допис, поширений Ken Block (@kblock43)

Цитата

"З найщирішими співчуттями можемо підтвердити, що Кен Блок загинув у аварії зі снігоходом. Кен був провидцем, першовідкривачем та іконою. А головне - батьком та чоловіком. Його буде дуже не вистачати", - йдеться в офіційній заяві компанії гонщика Hoonigan Racing Division.

Додамо

Блок став одним із найвідоміших автогонщиків у світі після того, як почав брати участь у змаганнях у 2005 році. У своєму першому сезоні в Чемпіонаті Америки з ралі він став новачком року. Він також брав участь у змаганнях з мотокросу, скейтбордингу та інших видів спорту.

Нагадаємо

29 грудня бразильський король футболу Пеле помер у віці 82 років.

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