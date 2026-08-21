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The Guardian
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Двоє гонщиків загинули під час кваліфікації Гран-прі острова Мен

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Мауро Пончіні та Сем Нотон загинули в аваріях під час кваліфікації. Організатори заявили, що перегони продовжаться і завершаться 28 серпня.

Двоє гонщиків загинули під час кваліфікації Гран-прі острова Мен

Двоє гонщиків загинули під час кваліфікації на мотогонку Гран-прі острова Мен. Про це повідомляє The Athletic, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що траса проходить вздовж закритих доріг загального користування, і вболівальники можуть спостерігати за перегонами зблизька. Учасники досягають максимальної швидкості понад 320 км/год, а головна подія TT (Tourist Trophy) є "найзахопливішою та потенційно смертельною дорожньою гонкою у світі".

29-річний швейцарський гонщик Мауро Пончіні загинув після зіткнення на першому колі кваліфікаційної сесії. ... Сем Нотон, мешканець острова, загинув в аварії на західній частині траси. 37-річний одружений батько чотирьох дітей брав участь у заході вдруге

- пише видання.

Вказується, що керівництво Гран-прі острова заявило, що змагання будуть продовжуватися та завершаться 28 серпня.

Нагадаємо

Шолом Айртона Сенни, у якому він переміг на Гран-прі Угорщини 1992 року, продано на аукціоні за 670 000 доларів. Шолом використовувався на трьох Гран-прі того року та зберігся в первозданному стані.

Американський професійний гонщик Кен Блок загинув в аварії зі снігоходом03.01.23, 10:06 • 1161164 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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